Image: Razer

このシルエットで光るの、不思議な感じ。

ゲーミングブランドでおなじみのRazerから、新しいワイヤレスキーボード「Pro Type Ergo」が発表されました。

七色ゲーミング発光は当然として、特徴的なのが山なりのエルゴノミクス形状と、分割式のデザインです。

長時間のタイピングも負担なく

ベース部は10度の傾斜を採用し、フラットから前傾4度/7度、後傾4度/7度の角度調整に対応。このエルゴノミックな形状はロジクールやケンジントンなど多くのメーカーが採用してきましたが、意外にもRazerでは初めて。

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さらにキーボード部は分割式とし、指の動きを最小限に。デュアルBキーにデュアルスペース、バックスペースの中央配置など、親指の役割も増やしています。これには効率重視のキーボードファンもニッコリ。

US配列のロープロファイルキーを採用し、ダンピング構造やスタビライザーなど打鍵感も追求しました。専用のマクロキーやミュートボタンのほか、左上にはカスタム可能なRazer Command Dialを搭載しています。クリエイティブ系ソフトの操作にもヨシと。

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バックライトは19ゾーンのRazer Chroma RGB、リストレストは取り外し不可。バッテリーは最大約3カ月。接続方式はドングルによる2.4GHz、Bluetooth（最大3台）、有線にも対応しています。

2026年4月7日発売で、価格は2万9980円（税込）。ゲーミング性能抜きにしても普通に心地よさそうなキーボードですね。ロープロファイル系が好きなので試してみたいな。

Razer レイザー Pro Type Ergo ワイヤレス スプリットエルゴノミック キーボード 2.4GHz Bluetooth 有線 負担のない自然なタイピング 超薄型の指先キーキャップ コマンドダイヤル 5個のマクロキー 作業効率向上 AIプロンプトマスター機能 マルチデバイス接続 Chroma RGB ソフトリストレスト付き 英語配列 プロタイプエルゴ 【日本正規代理店保証品】 29,981円 Amazonで見る PR PR

Source: Razer