CLASS SEVEN、2nd Single「心にキスをした」本日発売＆配信！ 横浜・大阪でイベント開催決定
7人組男性グループ・CLASS SEVENが、本日4月6日に2nd Single「心にキスをした」をリリース。各音楽配信サービスでの配信に加え、Music Videoも公開された。さらに、横浜・大阪でリリース記念イベントの開催も決定した。
【動画】CLASS SEVEN 2nd Single「心にキスをした」Official Music Video
CLASS SEVENは、大東立樹、高野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣からなる7人組グループ。TOBEアーティストが総出演するライブ「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」東京ドーム公演にて配信デビューが発表され、“令和7年7月7日”にデジタルデビューシングル「miss you」を配信。同年10月20日に1st Single「miss you」を発売した。
2nd Singleのリードトラック「心にキスをした」は、“好き”が生まれる瞬間を描いた言葉。初恋や憧れと出会った時に芽生える永遠に忘れられない感情、純粋だからこその戸惑い、自信のなさ、それでも前に進まないといけない―そんな揺れる気持ちを等身大で青春のCLASS SEVENが歌う楽曲となっている。
2nd Single「心にキスをした」の初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリース。初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。
ブルーレイには、「心にキスをした」Music Videoのほか、初回生産限定盤Aには、「心にキスをした （Music Video） Behind The Scenes」、初回生産限定盤Bには、「心にキスをした CD Jacket／Booklet Behind The Scenes」が収録されている。
なお、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤を「3形態まとめ買い特典付ページ」から購入すると「フィルム風クリアブックマーカー 2枚セット」がプレゼントされる。
また、2nd Signleのリリースを記念して、本日4月6日20時15分から、CLASS SEVEN公式インスタグラムでCD開封インスタライブを開催し、21時からはStationheadで実施するリスニングパーティー「C7Station」にメンバー全員が登場する。
Stationheadでは、本日4月6日〜19日までリスニングパーティーを実施。4月6日〜10日の5日間はCLASS SEVENのメンバーが出演する。
さらに、リリース記念イベントを神奈川・大阪の2会場で開催することが決定。「心にキスをした」の初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bに封入されるイベント参加券で参加可能だ。
イベントは、神奈川・新都市ホール（横浜）にて、4月11日・12日各日11時開始。大阪・オーバルホールにて4月25日11時開始。いずれも18時最終入場となる。
CLASS SEVENの2nd Single「心にキスをした」は、本日4月6日発売・配信。
※高野秀侑の「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】CLASS SEVEN 2nd Single「心にキスをした」Official Music Video
CLASS SEVENは、大東立樹、高野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣からなる7人組グループ。TOBEアーティストが総出演するライブ「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜」東京ドーム公演にて配信デビューが発表され、“令和7年7月7日”にデジタルデビューシングル「miss you」を配信。同年10月20日に1st Single「miss you」を発売した。
2nd Single「心にキスをした」の初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリース。初回生産限定盤Aと初回生産限定盤Bには全3曲、通常盤には全4曲を収録。
ブルーレイには、「心にキスをした」Music Videoのほか、初回生産限定盤Aには、「心にキスをした （Music Video） Behind The Scenes」、初回生産限定盤Bには、「心にキスをした CD Jacket／Booklet Behind The Scenes」が収録されている。
なお、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤を「3形態まとめ買い特典付ページ」から購入すると「フィルム風クリアブックマーカー 2枚セット」がプレゼントされる。
また、2nd Signleのリリースを記念して、本日4月6日20時15分から、CLASS SEVEN公式インスタグラムでCD開封インスタライブを開催し、21時からはStationheadで実施するリスニングパーティー「C7Station」にメンバー全員が登場する。
Stationheadでは、本日4月6日〜19日までリスニングパーティーを実施。4月6日〜10日の5日間はCLASS SEVENのメンバーが出演する。
さらに、リリース記念イベントを神奈川・大阪の2会場で開催することが決定。「心にキスをした」の初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bに封入されるイベント参加券で参加可能だ。
イベントは、神奈川・新都市ホール（横浜）にて、4月11日・12日各日11時開始。大阪・オーバルホールにて4月25日11時開始。いずれも18時最終入場となる。
CLASS SEVENの2nd Single「心にキスをした」は、本日4月6日発売・配信。
※高野秀侑の「高」は「はしごだか」が正式表記