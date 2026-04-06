◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）

第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）に出走するエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は桜花賞、秋華賞を制した昨年の牝馬２冠馬。前走は香港マイルに遠征して１１着に敗れたが、Ｇ１ウィナーに駆け上がった思い出の地で、２６年をスタートする。

１日の美浦・Ｗコースでは直線で強い向かい風の中、強めに追われて６ハロン８２秒５―１１秒７。３頭併せの最後方から４馬身ほど先行したディアアズール（３歳未勝利）に先着、２番手を運んだサトノスターライト（３歳未勝利）には並んだままゴールした。森一調教師は「風も強かったですし、前半は前が速くて、しまいは思ったほど切れなかったですが、負荷をかけることはできました。順調に問題なく調整できています」と状況を冷静に分析して合格点を与えた。

翌日の２日には、Ｇ１２勝目を飾った秋華賞同様に栗東へ移動した。「前哨戦というより一戦、一戦結果を求められる立場」。３年目トレーナーは、目の前の勝利をきっちりと取りに行く構えだ。