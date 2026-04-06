飼い主さんと一緒にお散歩へ行くためお家を出たコーギーさん。そこで春休み中の小学生軍団と遭遇して…。思った以上に平和で微笑ましい光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になる、素敵なその光景は記事執筆時点で55万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：犬の散歩に行こうと玄関を開けた結果→『春休み中の小学生軍団』に捕まって…平和で愛に溢れた光景】

散歩に行こうとした犬→春休み中の小学生軍団に捕まって…

Xアカウント『@nametting』に投稿されたのは、コーギー「ひめ」ちゃんのお姿。

この日も飼い主さんと共にお散歩へ出かけるためにお家を出られたというひめちゃん。すると、春休み中の小学生軍団に遭遇することとなったのだといいます。

思った以上に微笑ましい光景に絶賛

あっという間に子どもたちに囲まれ、もみくちゃになるほどたくさんの撫で撫でをしてもらうことになったというひめちゃん。

もちろん、飼い主さんとひめちゃんの許可を得て、撫で撫でを開始されたという子どもたち。ひめちゃんも満更ではないようで、しっかりとファンサービスをされていたのだとか。

中にはしっかりと『犬吸い』をしていたという女の子の存在も。『彼女だけ愛で方が一味違った、将来が楽しみ』と、飼い主さんも表現されるほど。

『大好き』『嬉しい』そんな純粋でポジティブな感情が写真越しにでも伝わってくるその光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「しっかり犬吸いしてる子いるｗｗ」「犬吸いしてるキッズの将来が楽しみすぎる」「愛されすぎ！みんな良い子なの伝わってくる」「約一名、上級者いて草」「達人混ざってましたね」「かわいい」など多くのコメントが寄せられています。

コーギー界のアイドル！？天真爛漫な女の子

2023年10月5日生まれのひめちゃんは、とってもフレンドリーで天真爛漫な女の子。投稿の日以外でも、子ども達に全力ファンサービスをすることもあるといい、その人懐っこさはあまりにも愛くるしく、犬好きにとっては何よりも有り難いもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすひめちゃん、今日もどこかで素敵なファンサービスをされているかも…しれませんね！

写真・動画提供：Xアカウント「@nametting」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。