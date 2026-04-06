子犬はお散歩中に階段があると怖がっていたのですが、上り下りする練習を続けるうちに苦手を克服できたようで…？1ヶ月後の成長した姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万2000回再生を突破しています。

【動画：散歩の途中にある『階段』が怖くて、降りることができない子犬→1ヶ月後…別犬のような『成長っぷり』】

階段が苦手な子犬

TikTokアカウント「aoaoao1116」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの子犬「ボス」くんが苦手を克服するまでの様子です。生後３ヶ月頃のボスくんは階段が苦手で、お散歩中に階段に差し掛かると「怖くて下りられない…！」と立ち止まってしまっていたそう。

飼い主さんが数段下から「頑張れ～」と声を掛けても、勇気が出なくて全然動けないボスくん。お座りしたまま「く～ん、く～ん」と切ない声で鳴いて、「無理！助けて！」と訴えていたそうです。そのちょっぴり情けない姿が愛おしすぎて、思わず笑ってしまいます。

介助されながら上り下りの練習

ボスくんは階段の下りだけでなく上りも苦手で、上る時は目の前の段にお手々を乗せたまま、飼い主さんの方を振り向いて助けを求めるそう。手でおしりを持ち上げてあげればボスくんも段差を上れるのですが、一段上るごとにサポートが必要なので、飼い主さんは介護をしているような気分に…！

しかし下りよりは上りの方が得意らしく、飼い主さんのサポートなしで少しだけ階段を上れた場面もあったとか。その後もボスくんはお散歩の度に、階段を上り下りする練習を続けたそうです。

1ヶ月後のまばゆい成長っぷり

１ヶ月後、生後４ヶ月になって少し体が大きくなったボスくんは、いつものように夕方のお散歩を楽しんでいました。そして階段の前にやってくると、なんと軽やかな足取りでトコトコと階段を下り始めたとか！

その日の朝のお散歩では下りられなかったそうですが、急に別の犬になったかのように苦手を克服したボスくん。飼い主さんもビックリするほどのまばゆい成長っぷりは、たくさんの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「可愛い」「頑張ってるね」「笑顔になる」「ほっこりしました」「癒されました！」「成長が楽しみですね」といったコメントが寄せられています。

ボスくんの可愛い姿や一歩ずつ成長していく様子をもっと見たい方は、TikTokアカウント「aoaoao1116」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「aoaoao1116」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。