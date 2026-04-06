小嶋陽菜が、4月3日に国立代々木競技場 第一体育館で開催された『向井地美音卒業コンサート ～私の夢は、AKB48～』に出演した。小嶋が当日のオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【画像】小嶋陽菜、ノースリーブスのオフショット公開 「輝きが変わらない」「なんでこんな可愛いの？」）

小嶋は高橋みなみ、峯岸みなみとともにノースリーブスとして登場。向井地美音とノースリーブスのスペシャルユニット「ノースリーおん」でステージを披露した。

小嶋は「みーおん卒業おめでとう」「13年間本当によくがんばったね」「コンサートはずっと楽しそうでキラキラで可愛くてみーおんのAKB48愛を隅々に感じました。ずっと好きでいてくれてありがとう」とグループ総監督を務め、誰よりもAKB48のファンであり続けた向井地への感謝を綴り、ノースリーおんでの記念写真や向井地とのツーショット、高橋と並んでステージに真剣な表情でスマホを構える姿などをアップ。

さらに卒コンTを着てうちわを振る様子や「ステージ出る10秒前に撮った」という小栗有以、山内瑞葵、伊藤百花、佐藤綺星、八木愛月との舞台袖での集合写真も投稿している。

これらの投稿にファンからは、「こじはるのアイドルバージョンが本当キラキラ」「アイドル姿可愛い過ぎる」「ノースリーブスの輝きが変わらない」「なんでこんな可愛いの？」などのコメントが寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）