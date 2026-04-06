長岡市にあるよもぎひら温泉『和泉屋』。ゴールデンウィークの予約は好調で、5月2日～4日まではすでに満室です。



■和泉屋 金内智子常務

「こっちに居るご両親に家族で会いにくるとか、ファミリー層がゴールデンウィークは多くなる。この時期は県外のお客様も増えますね。」



ガソリン価格の高騰はいまのところ客足に影響していませんが、運営コストは大幅に増加しているといいます。



■和泉屋 金内智子常務

「灯油の高騰が激しくて3つの大浴場の運営をどうしようか悩むくらい高騰している。」



いまの状況が続くと、年間で300万円ほどコストアップを余儀なくされます。



■和泉屋 金内智子常務

「燃料費の高騰がいつまで続くか読めないなかで、お客様に転嫁するわけにはいかない。自社努力で消化しなきゃいけない問題。一番いまが苦しい。」