GWまで1カ月：温泉旅館の予約は好調も･･･原油価格高騰で運営コストに影響も【新潟】
長岡市にあるよもぎひら温泉『和泉屋』。ゴールデンウィークの予約は好調で、5月2日～4日まではすでに満室です。
■和泉屋 金内智子常務
「こっちに居るご両親に家族で会いにくるとか、ファミリー層がゴールデンウィークは多くなる。この時期は県外のお客様も増えますね。」
ガソリン価格の高騰はいまのところ客足に影響していませんが、運営コストは大幅に増加しているといいます。
■和泉屋 金内智子常務
「灯油の高騰が激しくて3つの大浴場の運営をどうしようか悩むくらい高騰している。」
いまの状況が続くと、年間で300万円ほどコストアップを余儀なくされます。
■和泉屋 金内智子常務
「燃料費の高騰がいつまで続くか読めないなかで、お客様に転嫁するわけにはいかない。自社努力で消化しなきゃいけない問題。一番いまが苦しい。」
■和泉屋 金内智子常務
「こっちに居るご両親に家族で会いにくるとか、ファミリー層がゴールデンウィークは多くなる。この時期は県外のお客様も増えますね。」
ガソリン価格の高騰はいまのところ客足に影響していませんが、運営コストは大幅に増加しているといいます。
■和泉屋 金内智子常務
「灯油の高騰が激しくて3つの大浴場の運営をどうしようか悩むくらい高騰している。」
いまの状況が続くと、年間で300万円ほどコストアップを余儀なくされます。
■和泉屋 金内智子常務
「燃料費の高騰がいつまで続くか読めないなかで、お客様に転嫁するわけにはいかない。自社努力で消化しなきゃいけない問題。一番いまが苦しい。」