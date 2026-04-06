これからの気象情報です。

7日(火)は、各地で冷たい雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に濃霧注意報、中越と上越の所々にナダレ注意報と融雪注意報が出ています。



◆4月7日(火)の天気

・上越地方

日中は各地で雨が降り、夜もにわか雨のところがあるでしょう。

最高気温は12℃前後で、かなり空気がヒンヤリしそうです。



・中越地方

沿岸部は昼前後は雨が降り、雨脚が強まるところがあるでしょう。

山沿いも昼ごろから雨で、夜は雪が混じるところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼過ぎにかけて、まとまった雨雲がかかるでしょう。

ただ、夕方以降もにわか雨や雷雨がありそうです。

最高気温は13℃前後で、今日より10℃くらい低くなるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡は、午前を中心に雨が降るでしょう。

下越は、早いところは朝から雨が降り出し、昼前後は広く本降りになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

日中は冷たい雨が降り、気温が急降下するでしょう。

夕方以降は雨の範囲は狭くなりますが、局地的にカミナリを伴って雨が強まりそうです。



◆風と波

下越と佐渡で、次第に風が強まるでしょう。

波は、上・中越でのち2.5m、下越・佐渡でのち3mの予想です。



◆週間予報

8日(水)朝はにわか雨のところがありますが、日中は次第に晴れるでしょう。

9日(木)も、晴れて初夏の陽気になりそうです。

一方、10日(金)は断続的に雨が強まり、11日(土)もスッキリしない天気が続くでしょう。



7日(火)は雨で気温が急降下しそうです。寒暖差で体調をくずさないように注意ください。