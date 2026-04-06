つぎの晴れはいつ？7日は各地で冷たい雨に【これからの天気(4月6日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
7日(火)は、各地で冷たい雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸部に濃霧注意報、中越と上越の所々にナダレ注意報と融雪注意報が出ています。
◆4月7日(火)の天気
・上越地方
日中は各地で雨が降り、夜もにわか雨のところがあるでしょう。
最高気温は12℃前後で、かなり空気がヒンヤリしそうです。
・中越地方
沿岸部は昼前後は雨が降り、雨脚が強まるところがあるでしょう。
山沿いも昼ごろから雨で、夜は雪が混じるところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼過ぎにかけて、まとまった雨雲がかかるでしょう。
ただ、夕方以降もにわか雨や雷雨がありそうです。
最高気温は13℃前後で、今日より10℃くらい低くなるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
佐渡は、午前を中心に雨が降るでしょう。
下越は、早いところは朝から雨が降り出し、昼前後は広く本降りになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中は冷たい雨が降り、気温が急降下するでしょう。
夕方以降は雨の範囲は狭くなりますが、局地的にカミナリを伴って雨が強まりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で、次第に風が強まるでしょう。
波は、上・中越でのち2.5m、下越・佐渡でのち3mの予想です。
◆週間予報
8日(水)朝はにわか雨のところがありますが、日中は次第に晴れるでしょう。
9日(木)も、晴れて初夏の陽気になりそうです。
一方、10日(金)は断続的に雨が強まり、11日(土)もスッキリしない天気が続くでしょう。
7日(火)は雨で気温が急降下しそうです。寒暖差で体調をくずさないように注意ください。
7日(火)は、各地で冷たい雨が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸部に濃霧注意報、中越と上越の所々にナダレ注意報と融雪注意報が出ています。
◆4月7日(火)の天気
・上越地方
日中は各地で雨が降り、夜もにわか雨のところがあるでしょう。
最高気温は12℃前後で、かなり空気がヒンヤリしそうです。
・中越地方
沿岸部は昼前後は雨が降り、雨脚が強まるところがあるでしょう。
山沿いも昼ごろから雨で、夜は雪が混じるところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼過ぎにかけて、まとまった雨雲がかかるでしょう。
ただ、夕方以降もにわか雨や雷雨がありそうです。
最高気温は13℃前後で、今日より10℃くらい低くなるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
佐渡は、午前を中心に雨が降るでしょう。
下越は、早いところは朝から雨が降り出し、昼前後は広く本降りになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中は冷たい雨が降り、気温が急降下するでしょう。
夕方以降は雨の範囲は狭くなりますが、局地的にカミナリを伴って雨が強まりそうです。
◆風と波
下越と佐渡で、次第に風が強まるでしょう。
波は、上・中越でのち2.5m、下越・佐渡でのち3mの予想です。
◆週間予報
8日(水)朝はにわか雨のところがありますが、日中は次第に晴れるでしょう。
9日(木)も、晴れて初夏の陽気になりそうです。
一方、10日(金)は断続的に雨が強まり、11日(土)もスッキリしない天気が続くでしょう。
7日(火)は雨で気温が急降下しそうです。寒暖差で体調をくずさないように注意ください。