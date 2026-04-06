飲み過ぎで気分が悪くなり、動けないでいる自分。

【体験談】急に体調が悪くなった私。どんどん意識が薄れてきて...

すると若い人たちが水を差しだしてくれたり、さらには「タクシーに乗って」と促されたり......。

――東京都在住の50代男性・Mさんの思い出。

＜Mさんからのおたより＞

今から10年くらい前。

仕事の帰りに同僚と飲んでいたら最終電車がなくなり、途中駅で下車。

ついつい飲みすぎて具合が悪くなり、駅の外の街路樹でうなだれていました。

いい大人なのに情けなく

すると見知らぬ青年が、

「良かったたら飲んでください！」

とミネラルウォーターをくれました。それでも、そのままうなだれていたら、今度は見知らぬ女性が、

「おじさん大丈夫？ どこまで帰るの？ タクシーに乗って帰ろう！」

と言ってくれたのです。

「おじさん、飲みすぎてタクシー代金がないんだ！」

と伝えると、

「同じ駅だから大丈夫。一緒に乗って帰ろう！」

と、タクシーに乗せてくれました。

地元で降ろしてもらったのですが、名前も聞かずろくなお礼もできず、いい大人なのに情けなくなりました。

下町の地元には、まだまだ若いのにいい人がいるもんだと思いました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）