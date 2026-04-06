巨人の則本昂大投手（３５）が６日、次回登板が予定される広島３連戦（マツダ）での好投を誓った。この日はジャイアンツ球場で投手練習に参加。「（普段と）変わらず同じ気持ちで、強気で攻めてという気持ちは常に持って（いきたい）」と意気込んだ。

昨年チームが２勝１０敗と苦戦した鬼門・マツダスタジアム。右腕は楽天時代の２３年、同球場で行われた広島戦で５回３失点で白星を挙げ、昨年も中継ぎとして登板していた。「いつも交流戦の時（に投げる）ので、結構暑いイメージ。今の時期がどうなのか分からないので、気候に早く慣れて試合に臨めたら。応援がすごいので、それに負けないように頑張りたい」と力を込めた。

前回登板の２日の中日戦（バンテリン）では７回２失点と粘投したが、惜しくも負け投手に。相手の先発・大野が１失点完投勝利を飾った。大野とは昔から交友関係があり、親しみを込めて「あのおじさまはすごい」と語ると「ああいう姿を見せられると、自分もまだまだ頑張らなあかんなと思います」と刺激を受けたことを明かした。