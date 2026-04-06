タレントのミッツ・マングローブ（50）が6日、大阪市内で女装歌謡ユニット「星屑スキャット」の全国ツアー「HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026 “SUMMER NIGHT PATROL”」の取材会を行った。

「星屑スキャット」はミッツがギャランティーク和恵、メイリー・ムーと組む女装ユニット「星屑スキャット」。全国ツアーは5月16日、茨城・水戸市から始まり、ラストは9月24日、大阪・オリックス劇場で行われる。約5カ月間にわたり、全国13カ所を回る。

ミッツは「夏の公演なので、メークが汗でどれくらい溶けるか。そこもちょっと楽しみですね」と笑わせ、全国各地での“夜回り”について「広島とか初めて。仕事でも旅行でも行ったことがないので、楽しみにしています」と話した。

「星屑スキャット」は今年で結成21周年を迎えた。最近は「純粋に星屑スキャットの音楽を聴きたいという観客が増えてきてうれしい」と話し、「大阪の人に負けない派手なステージを見せたい」と意気込んだ。 親交のあるタレントのマツコ・デラックスは2月9日のTOKYO MX「5時に夢中！」に入院先から電話出演し、この数日前に首の脊髄を手術して入院中であることを明かして以降、療養中だが、連絡を取っているというミッツは「ホント、何も変わらないですよ。みんな重病に仕立て上げたいのかな」と笑った。