５９歳三浦知良がＪ２・Ｊ３のファン投票イレブンに名を連ねる…Ｊリーグオールスターファン投票中間発表
Ｊリーグは６日、「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（６月１３日、ＭＵＦＧ国立）に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票の途中経過を発表した。
今回の中間発表は、投票開始日の２月６日〜３月３０日までの集計結果。現在の総得票数は約５００万票で、全選手中の最多得票は鹿島の守護神ＧＫ早川友基となっている。
投票の受付は５月１１日までで、最終結果の発表は５月中旬に予定されている
中間発表でのＪ２・Ｊ３のファン・サポーター投票イレブンは以下の通り発表された。
【ＥＡＳＴ―Ａ】
▽ＧＫ 林彰洋（仙台）
▽ＤＦ 菅田真啓（仙台）、細井響（横浜ＦＣ）、袴田裕太郎（湘南）
▽ＭＦ 岩渕弘人（仙台）、土居聖真（山形）、氣田亮真（仙台）、石橋瀬凪（湘南）、藤井智也（湘南）
▽ＦＷ ディサロ燦シルヴァーノ（山形）、田中パウロ淳一（栃木Ｃ）
【ＥＡＳＴ―Ｂ】
▽ＧＫ 川島永嗣（磐田）
▽ＤＦ 西野奨太（札幌）、中野陽斗（いわき）、関口凱心（大宮）
▽ＭＦ 泉柊椰（大宮）、村越凱光（松本）、角昂志郎（磐田）、川合徳孟（磐田）
▽ＦＷ 三浦知良（福島）、杉本健勇（大宮）、加藤拓己（松本）
【ＷＥＳＴ―Ａ】
▽ＧＫ バウマン（新潟）
▽ＤＦ 山本義道（金沢）、山田奈央（徳島）、梅木怜（今治）
▽ＭＦ 藤原奏哉（新潟）、チョンウヨン（富山）、亀田歩夢（富山）、布施谷翔（富山）、岩尾憲（徳島）
▽ＦＷ マテウスモラエス（新潟）、ルーカスバルセロス（徳島）
【ＷＥＳＴ―Ｂ】
▽ＧＫ 泉森涼太（鳥栖）
▽ＤＦ 岩下航（熊本）、吉田真那斗（大分）、青木義孝（鹿児島）
▽ＭＦ 高橋大悟（北九州）、西沢健太（鳥栖）、清武弘嗣（大分）、吉尾虹樹（鹿児島）、嵯峨理久（鹿児島）
▽ＦＷ 塩浜遼（鳥栖）、キムヒョンウ（大分）