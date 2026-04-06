ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は6日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

準優勝戦10Rはインからコンマ03のトップスタートを決めて、1マークも回った瞬間に突き放した。スキのないレース運びを見せた長田頼宗（40＝東京）は「展示は緊張してかなりのフライング（コンマプラス09）だったけど、本番は意外と落ち着いていいスタートが行けましたね。1マークも完璧なターンができました」と振り返る。

それにしても津との相性は抜群だ。昨年4月4〜9日のG1ツッキー王座決定戦（開設73周年記念）では準優18番目で乗って、6コースから2着を取り切って優勝戦進出（4着）。そして今節は得点率上位だった松田大志郎が予選最後の4日目12Rで不良航法による減点10を科されたため、3位に繰り上がって準優1枠が手に入った。

「津では何だかラッキーが続きます。水面相性はいいんでしょうね」

さらに、この6強入りでSGオーシャンカップ（7月28日〜8月2日、びわこ）出場にも大きく近づいた（6日現在のオーシャンポイントは18点で58位、いずれも推定）。

「もう少しグリップ感と押し感が出れば、バランスが取れて新田（雄史）選手とも遜色ない足になるかな。チャンスのある足だと思うので、レースに集中してパフォーマンスを上げていきたい」

枠なり2コースからの自在戦でイン新田に挑む。

※オーシャンポイント G1、G2の優勝戦進出ポイントと完走ポイントの合計。昨年5月から今年4月末までが選考期間