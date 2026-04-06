黒部市長選 市長のハラスメント問題の経緯と現在の動き
黒部市長選挙は、現職市長と前副市長による自民分裂の選挙戦で、市議会を二分しています。分断を加速させたのが「市長のハラスメント問題」で、今回の選挙の争点の一つとなっています。これまでの経緯と現在の動きです。
黒部市議会では、自民同志会など8人が市長を支持、一方、自民クラブなど6人が前副市長を支持しています。黒部市の管理職を対象に行われたアンケートでは、回答者の半数以上が「市長からハラスメント行為を受けた」とする結果が先月公表されました。「恫喝される」などのほか、「決裁が遅い」といった声もありました。
一方、市長派の市議らは、アンケートが選挙に利用された可能性があると、市に申し入れました。市長は第三者委員会を設ける意向を示しています。
一方、前副市長派の市議らは、市長の公文書の決裁の遅れについても追及。政治倫理審査会も初めて開かれました。市長派市議の申し入れは、政治倫理条例に反するとして、当時の市の部長が審査を請求したためです。次回は選挙期間中のあす開かれる予定です。
黒部市長選は異例の展開で選挙戦に突入しましたが、有権者はどんな点に着目して判断すべきでしょうか？
「自民王国」と言われてきた富山県ですが、ここ近年は自民分裂の選挙が相次いでいます。当事者間のしこりはあるかもしれませんが、有権者にとっては選択肢が増えていい傾向だと思いますが、青山さん、いかがでしょうか？
今回のような分裂選挙では、選挙後にしこりが残ることも懸念されますが、その後の市政運営にはどのような影響が出ると考えられますか？