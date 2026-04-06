任期満了に伴う黒部市長選挙が、きのう告示されました。現職市長と前の副市長による一騎打ちで、自民分裂の選挙戦が始まりました。



黒部市長選挙には届け出順に、

無所属で自民党黒部市連が推薦する現職の武隈義一候補（58）と

無所属で自民党宇奈月町支部が推薦する新人の上坂展弘候補（64）の

2人が立候補しました。

現職市長と前の副市長による一騎打ちで、自民分裂の選挙となりました。





▽武隈候補「市民のために行政をやっていく。それが市長の仕事でもありますし、市役所の皆さんの仕事ではないかと思っています。何のために働いてるのか。黒部市をもっとよくしていく、それだけが私の思いです。まだまだやりたいことたくさんあります。ぜひ皆さんとともに、みんなでこの黒部をもっと良くしていこうじゃありませんか」2期目を目指す武隈候補は、1期目に掲げた公約を全て実施・着手した実績をアピール。「もっと輝く黒部に」をキャッチフレーズに、富山地方鉄道・鉄道線の宇奈月温泉ー新魚津間の存続や、新幹線駅周辺の活性化、全天候型屋内施設の整備などを公約に掲げています。▽上坂候補「一歩も二歩も前に進んでいかなくちゃいけません。市役所は今なかなか職員が自分の思いを外に表せないような状況にあります。そういった職員の声をしっかりまとめて、健全な市政を作って、市民の皆様に的確なサービスを提供していきたいと思っています」上坂候補は、県の土木部次長などを歴任し、2020年から黒部市の副市長を務め、去年12月に退職しました。スローガンは「圧倒的『前進』」。中学校と保育所の給食費無償化や、デマンド交通の拡大、市有地の民間活用などを公約に掲げています。黒部市長選の投票は今月12日で、即日開票されます。期日前投票は今月11日まで黒部市役所と宇奈月市民サービスセンターで行われます。