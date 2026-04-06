今年２月の衆院選によって県内の衆議院議員の顔ぶれはこのようになっています。小選挙区全て自民が独占し、比例は富山市出身者が２人います。自民党富山市連のある富山１区は、前回まで田畑裕明議員でしたが、無断・架空の党員登録問題で地元の反対が強く、比例にくら替えとなりました。田畑議員に代わり富山１区には横浜市長などを務めた中田宏議員がいます。





青山さん、選挙期間中県民の関心を多く集めたのは、実は田畑議員が比例で当選するかどうかだったんです。党本部としてはどう読んでいたんでしょうか？





田畑議員は、一連の不祥事で自民党県連と富山市連の「常任顧問」という役職を外されていますが、今後役職に復帰するのか、きょうの議論でも結論は出ませんでした。田畑議員の説明責任に対しては、いまだ納得していない有権者も多くいます。今回の当選でうやむやになりつつあり、青山さん、党県連や市連が田畑議員をどう受け入れるのか注目されますが？。また自民党は全国的に圧勝し、衆議院で戦後最多の316議席も獲得すると、当面解散はなく、随分先となりそうですか？自民党が圧勝したことで、「高市チルドレン」と呼ばれる新人議員が数多く誕生しましたよね。「高市チルドレン」その数は実に66人です。当選したばかりの新人議員を集め、党本部が開いた研修会では…。▽自民党：斎藤健 衆院議員「皆さん方に申し上げたいことは、今回の当選はもちろんみなさんの努力もありますけど、高市総理のお力によるところが大きい」▽自民党 鈴木幹事長「常に謙虚な気持ち。決して忘れることのないようにしていただきたい」過去に新人の軽率な失言が批判を浴びたこともあり、党本部が研修を主導し、警戒を強めています。この「高市チルドレン」の1人が富山市出身の古井康介議員です。比例北陸信越ブロックで初当選した古井議員、早速国会でどんな活動をしているか、密着取材しました。▽記者「衆院選で自民党が圧勝し誕生した、いわゆる『高市チルドレン』国会でどんな仕事をしているのか取材します」▽古井議員「おはようございます。よろしくお願いいたします。」今回の衆院選で初当選した、富山市出身、自民党の古井康介議員です。「バンザーイ」県関係の国会議員で最年少の30歳。比例代表北陸・信越ブロックで初当選しました。この日のスケジュールは…。▽古井議員「きょうだけでも10前後の打ち合わせとか会議とか、いろいろ立て続けにある感じです」朝から夜まで、予定が隙間なく入っていると言います。取材中にも…。▽古井議員「おかげさまでいろいろ入っておりまして、すみません、ちょっとお客様が…」古井議員が午前中に出席したのは「出産費用の負担軽減」をテーマにした会合です。▽古井議員「自分のいろんな頂いた声からも、とにかく出産費用の負担軽減してほしいということは伺っているので 30歳の議員としてしっかり出席したいと思います」新人議員らしく、出席者に挨拶する姿も見られました。▽岸田元首相「この議連の特別顧問を務めています 岸田文雄です」SNSなどでの発信に向け、会合の様子を写真に収める姿も見られました。古井議員は若い世代の代表として、同世代が求める政策に力を入れたいとしています。午後からは自らの事務所で打ち合わせを行いました。▽古井議員「うちのチームでは『陳情確認ミーティング』というタイトルになってるんですけど」地域で聞いた声や要望を政策に反映させるための会議です。▽古井議員「意外と富山とか 地方で強いいくつかのトピックが漏れててもったいないねって相談を受けていて…」富山駅前での街頭活動にも継続的に取り組んでいます。選挙前から続けてきた、ビラを配りながらまちの人の声を聞く活動を当選後も続けています。▽古井議員「私にとっても政治活動の中心的な場所でもありましたし、実際富山駅が変わっていく姿も見ていたりとか」「部会で発言していくとか議連っていうもので話題にしていくべきかとかいろんなやり方があるんですけども、1個ずつ整理をしながら次のアクションを決めていくというような会議をしてます」この日は初登院からちょうど1か月でした。Ｑ:仕事には慣れましたか▽古井議員「まあ当然ね最初よりかは少しは慣れ…でも慣れないですね。もうスイッチが完全に入った状態がもう1ヶ月以上、もっと言うと選挙の時からずっと続いて切れてないっていうようなどちらかというとそういったような感覚の方が強いですね」国政への挑戦は今回が2度目でした。前回は北陸信越ブロックの名簿順位12位で落選。今回はそれより下の20位で当選が見込める順位ではありませんでしたが、高市総理の人気を背景に国政の場に立つことになりました。▽古井議員「ここからですね。はあ…。」実は古井議員、当選後、喜びをかみしめるはずの当選証書の交付式では終始、硬い表情を見せていました。▽古井議員「（自分の当選は）高市政権に対する期待と私は受け止めているので、やっぱりその責任はすごく重いと思っていて」「（責任）重たいですよ、重たいですよ本当に」1か月が経ち、いまもその期待の重さを感じているのか尋ねると…。▽古井議員「あ、そうですね重いですね」「できるだけ１つ１つの会議においても、しっかりと選んでいただいたからには、というところで何か役を果たしていこうということは、ずっと意識して動いています」選挙戦では「子どもたちへの投資」を訴えてきました。▽古井議員「この貧困対策とか経済的支援としてお金を渡すべきだという話だけではないんですね」「そうではなくて、子供たちのこれからのいろんな成長だったりとか、子供たちのある意味ウェルビーイングみたいなものだったりとか、もっと言うとこう非認知能力を育てていこうっていうことだったりとか、やっぱりその子どもたちの人生を開くんだっていうニュアンスを込めた時にですね」「とにかく子供たちに徹底的に投資をしていく。特に子供たちの機会いろんなチャレンジ、そういったものが増えていくための、具体的な策っていうところですね」ここまでの取材であることが見えてきました。Ｑ:富山で活動している時よりだいぶ硬くないですか？▽古井議員「おお、硬いっすか？ははは」「ちょっと感覚としては、起業家の時の感覚に近いかもしれないですね、仕事で結果を出さなければいけない」「これも、その短い期間の間に結果を出さなかったら会社は潰れるわけですよ。それとある意味似たような感覚ですよね。本当に緊張感を持って、絶対に仕事をして、絶対に結果を出すと。もうなんかそういうモードだからちょっと硬いのかも知れないです」限られた期間で、結果を出したいと語る古井議員。夕方には自民党本部青年局の会合に参加しました。▽古井議員「青年局次長なんですけど」「次長の役割っていうと…次長の役割か…」この1か月を振り返って。▽古井議員「やっぱりまだ自分自身がもっと勉強してなんだろう、パワーアップできれば 故郷のために役に立てることもあるし、まずは1か月というところなのでこれから任期いっぱい頑張っていければというところかな」「未来を生きていく世代の当事者として政策をどんどん声に出して形にしていきたいので、どうか一緒に声を届けていただいたり、力貸していただいたらうれしいです」「ありがとうございました」国会議員1年目、古井議員の活動でしたが青山さん、いかがでしたか？高市チルドレン、1期目のミッションとしては何を達成できたらいいという、私たちが評価するのに分かりやすい目安などありますか？高市政権は支持率が依然高いまま推移していますが、新年度予算案の審議を巡っては、衆議院の圧倒的な数の力を背景に強気な姿勢がみられました。国民の生活を守るという大義名分はありましたが、自民党内から懸念の声はなかったのでしょうか？今後、憲法改正など国論を二分するような重要審議について、影を落としたように見えますが？また中東情勢の悪化で、石油、エネルギー、物価の高騰と、世界中が混迷を極めています。高市政権は今どう乗り切ろうとしているのでしょうか？