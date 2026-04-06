おととい県内に吹いた強風では、各地で建物が壊れたり木が倒れたりといった被害が出ました。

各地の消防のまとめでは、県内で8人がけがをしました。



富山市の蜷川小学校のグラウンドです。根こそぎ倒れているのは高さ8メートル以上あるスギの大木です。

強風が吹いたおとといの午後倒れたということで、木の重みでそばに設置されていた鉄棒の一部が折れ曲がりました。子ども達は春休み中で幸いけが人はいませんでしたが、学校の敷地での被害に驚きと不安の声があがっていました。





▽近所の人「いつもこの辺を散歩してるんですけど、こんな太い木が倒れるなんて、しかも根こそぎですからね、とにかく驚きです」「休みの日で、子どもたちがいなくて本当によかったです」▽記者「こちらの寺では、屋根の銅板がはがれてしまっています」南砺市にある城端別院善徳寺では、県の文化財に指定されている太鼓楼の屋根の銅板が風ではがれました。▽善徳寺 今井千信列座「境内風が強くなってきたので、あちこち戸締りをしていた。そしたらバキっと大きな音がした」屋根の上に取り付けられていた擬宝珠も落ちてしまいました。▽善徳寺 今井千信列座「おそらく500年以上経ってると思います。初めてですね」修理の予定はまだたっておらず、当面はブルーシートで対応するということです。県内の消防によりますと、おとといの強風で県内では8人が転倒して頭を打つなどのけがをしました。おとといの最大瞬間風速は富山市八尾町で午後6時前に35.1メートルに達しました。八尾では2009年に観測を始めてから、4月としては最も強くなりました。なぜここまで強い風が吹いたのか。おとといは、日本海を進む低気圧に向かって南から風が吹き込んでいました。気象台によりますと、特に庄川や神通川の流域には「おろし」と呼ばれる局地的な強い風がふいたということです。