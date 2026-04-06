冷えも乾燥も同時にケア！今大注目の「クナイプ メッセージシリーズ」を紹介
日中は暖かくても、朝晩はまだ肌寒く、空気もカラカラ。冷えと肌のカサつき、どちらもケアしたいこの時期におすすめなのが、温活と保湿を同時に叶える、「クナイプ メッセージシリーズ」。期間限定で、「サクラの香り」と「スミレの香り」の入浴料が好評発売中だ。
【画像】セルフケアにおすすめの「クナイプバスソルト」
■バスソルト入浴で「温活」
肌寒い日が続いたり、春が近づくにつれ、寒暖差も大きくなり、体が重い、手足が冷える、肩や腰がつらいといった不調を感じる人も増えるこの季節。冷えや巡りの低下が重なって感じやすくなる不調「冬バテ」を改善してくれるのが「クナイプバスソルト」だ。
ただの入浴ではなく、「温まり方」や「巡り」まで意識した入浴を叶えてくれる。クナイプのバスソルトは、ミネラル豊富な天然岩塩をベースに、植物由来の天然ハーブエキスを配合。入浴中の温もりを保ちやすくしながら、ハーブの香りによるリラックス効果が呼吸を深め、心身をゆるめることで「冷え」にアプローチ。体を温める入浴習慣は、寒い季節の体調管理のひとつ。バスソルトを取り入れることで、湯上がり後も心地よい温もりを感じやすくなる。
バスソルト サクラの香り
ミネラル豊富な天然岩塩のバスソルト。サクラから抽出した、保湿成分たっぷりのヤマザクラ花エキスを配合。はかなくも可憐なサクラの優しい香りが特徴で、やわらかなフローラルの香りが好きな人におすすめ。
バスソルト スミレの香り
ミネラル豊富な天然岩塩のバスソルト。スミレから抽出した天然植物成分配合。気分を晴れやかにしたい人、華やかなフローラル系の香りが好きな人におすすめ。
■保湿効果抜群の「メッセージシリーズ」
スパークリングタブレット サクラの香り/スミレの香り
重炭酸Naと天然ハーブのエッセンシャルオイル配合のタブレットタイプの炭酸入浴料。肌に優しく、保湿力の高いオーガニック認証アルガンオイル配合で、入浴後もしっとりすべすべ肌が長続きする。6錠入りの商品は、小分けになっているので使いやすい。
泡ボディウォッシュ サクラの香り
天然植物成分由来のきめ細やかなもちのよい濃密泡と、優しい甘さのサクラの香りに包まれて、日常のシャワータイムが贅沢なご褒美タイムに。3種のオーガニック天然植物保湿成分配合で、洗いあがりは1枚ベールをまとったようなしっとり肌に仕上がる。
ハンドクリーム サクラの香り/スミレの香り
サクラの香りは、サクラから抽出したヤマザクラ花エキスと美容保湿効果の高い天然植物オイルである、スイートアーモンドオイルを配合。スミレの香りは、スミレから抽出した天然植物成分と、スイートアーモンドオイル、シアバターを配合。スイートアーモンドオイルは、敏感肌にもとてもよく合い、ベビーケアにも適している。
しっとり潤うのに、さらりと伸びてべたつかないので、塗ってすぐにパソコンやスマートフォンを使用しても大丈夫な優れものだ。
■ご褒美にも、ギフトにも。心温まるメッセージ付き
「クナイプ メッセージシリーズ」には、その名の通り、出会いと別れ、新しい環境への一歩など、生活にさまざまな変化が訪れるこの季節の揺れる心にそっと寄り添ってくれるメッセージが添えられている。
「サクラの香り」 Now AND FOREVER これまでも、これからも
「スミレの香り」 Enjoy YOUR LIFE いまをたのしもう
自分へのご褒美や、新生活を迎える大切な人へのギフトにもぴったりだ。
体調を崩しやすいこの季節こそ、入浴タイムも、お風呂上がりも、「クナイプ メッセージシリーズ」で丁寧にセルフケアをしよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝長谷川明莉
【画像】セルフケアにおすすめの「クナイプバスソルト」
■バスソルト入浴で「温活」
肌寒い日が続いたり、春が近づくにつれ、寒暖差も大きくなり、体が重い、手足が冷える、肩や腰がつらいといった不調を感じる人も増えるこの季節。冷えや巡りの低下が重なって感じやすくなる不調「冬バテ」を改善してくれるのが「クナイプバスソルト」だ。
ただの入浴ではなく、「温まり方」や「巡り」まで意識した入浴を叶えてくれる。クナイプのバスソルトは、ミネラル豊富な天然岩塩をベースに、植物由来の天然ハーブエキスを配合。入浴中の温もりを保ちやすくしながら、ハーブの香りによるリラックス効果が呼吸を深め、心身をゆるめることで「冷え」にアプローチ。体を温める入浴習慣は、寒い季節の体調管理のひとつ。バスソルトを取り入れることで、湯上がり後も心地よい温もりを感じやすくなる。
バスソルト サクラの香り
ミネラル豊富な天然岩塩のバスソルト。サクラから抽出した、保湿成分たっぷりのヤマザクラ花エキスを配合。はかなくも可憐なサクラの優しい香りが特徴で、やわらかなフローラルの香りが好きな人におすすめ。
バスソルト スミレの香り
ミネラル豊富な天然岩塩のバスソルト。スミレから抽出した天然植物成分配合。気分を晴れやかにしたい人、華やかなフローラル系の香りが好きな人におすすめ。
■保湿効果抜群の「メッセージシリーズ」
スパークリングタブレット サクラの香り/スミレの香り
重炭酸Naと天然ハーブのエッセンシャルオイル配合のタブレットタイプの炭酸入浴料。肌に優しく、保湿力の高いオーガニック認証アルガンオイル配合で、入浴後もしっとりすべすべ肌が長続きする。6錠入りの商品は、小分けになっているので使いやすい。
泡ボディウォッシュ サクラの香り
天然植物成分由来のきめ細やかなもちのよい濃密泡と、優しい甘さのサクラの香りに包まれて、日常のシャワータイムが贅沢なご褒美タイムに。3種のオーガニック天然植物保湿成分配合で、洗いあがりは1枚ベールをまとったようなしっとり肌に仕上がる。
ハンドクリーム サクラの香り/スミレの香り
サクラの香りは、サクラから抽出したヤマザクラ花エキスと美容保湿効果の高い天然植物オイルである、スイートアーモンドオイルを配合。スミレの香りは、スミレから抽出した天然植物成分と、スイートアーモンドオイル、シアバターを配合。スイートアーモンドオイルは、敏感肌にもとてもよく合い、ベビーケアにも適している。
しっとり潤うのに、さらりと伸びてべたつかないので、塗ってすぐにパソコンやスマートフォンを使用しても大丈夫な優れものだ。
■ご褒美にも、ギフトにも。心温まるメッセージ付き
「クナイプ メッセージシリーズ」には、その名の通り、出会いと別れ、新しい環境への一歩など、生活にさまざまな変化が訪れるこの季節の揺れる心にそっと寄り添ってくれるメッセージが添えられている。
「サクラの香り」 Now AND FOREVER これまでも、これからも
「スミレの香り」 Enjoy YOUR LIFE いまをたのしもう
自分へのご褒美や、新生活を迎える大切な人へのギフトにもぴったりだ。
体調を崩しやすいこの季節こそ、入浴タイムも、お風呂上がりも、「クナイプ メッセージシリーズ」で丁寧にセルフケアをしよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝長谷川明莉