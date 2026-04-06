値段で迷ったら「高い方」を買うといい理由！ 金運をアップさせる「買い物の指針」
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。「買い物の指針」について、解説します。
とりあえず、安い方を買う。高い方を買う。あるいは、今日は買い物はやめておく、思い切って両方買ってしまう。さて、金運を上げるための正解はどれでしょう？
必要だから買うのです。それがあると、よりよい暮らしができるから、生活が改善されるから、自分に必要だと思うから買うのです。
つまり、判断基準になるのは、あなた自身です。
【安い方で妥協すると？】
例えば、メーカー品と100円均一の品など、代用が利くケースもあるでしょう。見た目もそう変わらない。当座、しのげれば問題がないなら、安い方を選ぶのもアリかもしれません。
でも、アクセサリーや靴、服の場合はどうでしょう？ ずっと、「妥協した」という記憶が残ります。
さて、ここで「安い方を買って何が悪いの？」と感じる人は、そもそも迷っていません。あなたは、自分のポリシーに従って動けばいいのです。
【高い方を選ぶと？】
その品を見るたびに、「これは高かった」と思うでしょう。
「いい物を買った」「ちょっと無理をした」「頑張った」的なイメージになっていくと思います。
迷ったくらいですから、何かセールスポイントがあります。デザインがいい、高級感がある、使いやすいなど、溺愛理由があるのです。
つまり、高い方を選ぶと、“ずっと好きでいられる”ということ。これが大事です。
【迷いの背景】
迷うのは、やりくりをすれば買えるからです。
ほかの物を諦めるとか、分割払いにするとか、いろいろ手を打つ必要があっても、あなたの力量の範疇（はんちゅう）です。
そして、人は不要なもの、興味がないものに対しては、購買意欲は湧かないもの。超豪邸とか、スーパーカーとか、もらえたらうれしいけれど、買いたいとは思わないでしょう？ 欲しいなら、買いましょう。
というわけで、迷っているなら、「高い方を買う」といいのです。
自分の誕生日と同じ日にちで買うとか、店舗で購入する、旅行先で手に入れるなど、「これを買った時はこうだった」と思い出も作るのです。すると、手に入れた品は、ただの物よりもパワーを宿します。
あなたらしさを引き出すための特別なアイテムになるのです。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
値段で迷ったらあなたはどうする？ショッピングの際、値段で迷うことはありませんか？ こっちとあっちを比べると、明らかに性能がいい、質がいいけれど、価格に差があり過ぎる……みたいな流れです。そんな時、あなたはどうすることが多いでしょうか？
とりあえず、安い方を買う。高い方を買う。あるいは、今日は買い物はやめておく、思い切って両方買ってしまう。さて、金運を上げるための正解はどれでしょう？
迷ったら、高い方を買うといい理由迷ったら、「なぜ買うのか」基本に立ち返ってみるといいのです。
必要だから買うのです。それがあると、よりよい暮らしができるから、生活が改善されるから、自分に必要だと思うから買うのです。
つまり、判断基準になるのは、あなた自身です。
【安い方で妥協すると？】
例えば、メーカー品と100円均一の品など、代用が利くケースもあるでしょう。見た目もそう変わらない。当座、しのげれば問題がないなら、安い方を選ぶのもアリかもしれません。
でも、アクセサリーや靴、服の場合はどうでしょう？ ずっと、「妥協した」という記憶が残ります。
さて、ここで「安い方を買って何が悪いの？」と感じる人は、そもそも迷っていません。あなたは、自分のポリシーに従って動けばいいのです。
【高い方を選ぶと？】
その品を見るたびに、「これは高かった」と思うでしょう。
「いい物を買った」「ちょっと無理をした」「頑張った」的なイメージになっていくと思います。
迷ったくらいですから、何かセールスポイントがあります。デザインがいい、高級感がある、使いやすいなど、溺愛理由があるのです。
つまり、高い方を選ぶと、“ずっと好きでいられる”ということ。これが大事です。
【迷いの背景】
迷うのは、やりくりをすれば買えるからです。
ほかの物を諦めるとか、分割払いにするとか、いろいろ手を打つ必要があっても、あなたの力量の範疇（はんちゅう）です。
そして、人は不要なもの、興味がないものに対しては、購買意欲は湧かないもの。超豪邸とか、スーパーカーとか、もらえたらうれしいけれど、買いたいとは思わないでしょう？ 欲しいなら、買いましょう。
というわけで、迷っているなら、「高い方を買う」といいのです。
さらに金運をアップさせるには特別な買い物になるのですから、物語も用意しましょう。
自分の誕生日と同じ日にちで買うとか、店舗で購入する、旅行先で手に入れるなど、「これを買った時はこうだった」と思い出も作るのです。すると、手に入れた品は、ただの物よりもパワーを宿します。
あなたらしさを引き出すための特別なアイテムになるのです。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)