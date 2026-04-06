グラビアアイドルなどとして活躍する西野夢菜さんが、週刊SPA！（扶桑社）4月7・14日合併号の人気企画「このあと、どうする？」に登場。印象的なシチュエーショングラビアでマシュマロボディを見せつけています。



【写真】フェロモンが溢れ出るランジェリー姿の西野夢菜さん

妄想デート撮として人気を集める同企画。今回はお笑いコンビ・トレンディエンジェルのたかしさんがシナリオを手がけ、「雨の夜、突然家に現れた元カノの妹」という設定で物語が展開されます。雨が降る夜、ずぶ濡れの元カノの妹が家に現れる……という設定で、びしょ濡れの西野さんとの距離が縮まっていくというストーリーが描かれます。（撮影／細居幸次郎 ヘアメイク／升田みづき スタイリング／田中あゆ美）



西野さんはXで 「週刊SPA!にて、妄想デート撮「このあと、どうする？」掲載されてます！ いつものグラビアとはちょっぴり違ったシチュエーションで、新鮮です トレンディエンジェルのたかしさんに妄想シナリオを書いていただきました とってもいい感じなので！ぜひ見てください」と投稿し、撮影時の画像を公開しています。



【西野夢菜さんプロフィール】

にしのゆめな 2001年5月25日生まれ 茨城県出身 T159・B92W57H90 2022年11月にグラビアデビュー。Fカップのマシュマロボディとして人気を博す。現在、ディーラーもできるポーカー好きタレントとして話題に。最新情報は、公式X（＠YumenaNishino）、公式Instagram（@yumena_nishino）