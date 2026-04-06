赤坂「ハリー・ポッター カフェ」に“バタービール風味”の新メニュー！ パンケーキやアイスが登場
東京・赤坂にある『ハリー・ポッター』の世界観を表現したカフェ「Harry Potter Cafe」と「Harry Potter Cafe Window」は、4月8日（水）〜5月31日（日）の期間、バタービール・シーズンの新メニューと復刻メニューを発売する。
【写真】思わず乾杯したくなるビジュアル！ バタービールのような“プリン”も
■魔法界で大人気のバタービール
今回提供されるのは、映画『ハリー・ポッター』シリーズで愛されているドリンク“バタービール”からインスパイアされたバタービール風味の期間限定メニュー。
「Harry Potter Cafe」には、メープルシロップを合わせたふわふわのクリームとバタービール風味のアイスがのった「バタービール・フラッフィー パンケーキ」が登場。キャラメリゼしたバナナとナッツがトッピングされており、好みでバタービール風味のソースを追加できる。
また、バタービールのように思わず乾杯したくなるビジュアルの「バタービール・チアーズプリン」が用意されるほか、ひんやりとした煙をまとった「バタービール・アイス」や、ふんわりとしたフォームミルクをのせた「バタービール・カフェラテ」もそろう。
さらに、「Harry Potter Cafe」のテイクアウトショップとしてオープンした「Harry Potter Cafe Window」では、食べ歩きにぴったりな「バタービール・アイス スクープ」を展開。バタービール風味のソースとカリカリ食感のアーモンドが相性抜群のスイーツとなっている。
【写真】思わず乾杯したくなるビジュアル！ バタービールのような“プリン”も
■魔法界で大人気のバタービール
今回提供されるのは、映画『ハリー・ポッター』シリーズで愛されているドリンク“バタービール”からインスパイアされたバタービール風味の期間限定メニュー。
また、バタービールのように思わず乾杯したくなるビジュアルの「バタービール・チアーズプリン」が用意されるほか、ひんやりとした煙をまとった「バタービール・アイス」や、ふんわりとしたフォームミルクをのせた「バタービール・カフェラテ」もそろう。
さらに、「Harry Potter Cafe」のテイクアウトショップとしてオープンした「Harry Potter Cafe Window」では、食べ歩きにぴったりな「バタービール・アイス スクープ」を展開。バタービール風味のソースとカリカリ食感のアーモンドが相性抜群のスイーツとなっている。