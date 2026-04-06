「バタービール・フラッフィー パンケーキ」（税込 1590円）

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　東京・赤坂にある『ハリー・ポッター』の世界観を表現したカフェ「Harry Potter Cafe」と「Harry Potter Cafe Window」は、4月8日（水）〜5月31日（日）の期間、バタービール・シーズンの新メニューと復刻メニューを発売する。

【写真】思わず乾杯したくなるビジュアル！　バタービールのような“プリン”も

■魔法界で大人気のバタービール

　今回提供されるのは、映画『ハリー・ポッター』シリーズで愛されているドリンク“バタービール”からインスパイアされたバタービール風味の期間限定メニュー。

　「Harry Potter Cafe」には、メープルシロップを合わせたふわふわのクリームとバタービール風味のアイスがのった「バタービール・フラッフィー パンケーキ」が登場。キャラメリゼしたバナナとナッツがトッピングされており、好みでバタービール風味のソースを追加できる。

　また、バタービールのように思わず乾杯したくなるビジュアルの「バタービール・チアーズプリン」が用意されるほか、ひんやりとした煙をまとった「バタービール・アイス」や、ふんわりとしたフォームミルクをのせた「バタービール・カフェラテ」もそろう。

　さらに、「Harry Potter Cafe」のテイクアウトショップとしてオープンした「Harry Potter Cafe Window」では、食べ歩きにぴったりな「バタービール・アイス スクープ」を展開。バタービール風味のソースとカリカリ食感のアーモンドが相性抜群のスイーツとなっている。