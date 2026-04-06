「春の全国交通安全運動」が6日、スタートしました。



山口市では出発式が行われ、園児らが横断歩道で歩行者を優先する意識をもつことなどを呼びかけました。



（園児）

「くるまは止まってね」



出発式では山口市の天使幼稚園の園児が横断歩道のマークや標識を紹介、横断歩道のわたり方を実演しました。



去年、JAFが行った信号機のない横断歩道での車の一時停止率で山口県は34.3％と全国最下位でした。





このため、県は運動期間中「歩行者優先の意識の向上」を特に強く呼びかけるとしています。県内ではことしに入ってからきのうまでに交通事故で8人が亡くなっていてそのうち7人が65歳以上の高齢者です。高齢者が交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、高齢ドライバーや歩行者への指導も進めることにしています。（県警交通企画課 松田 中課長補佐）「横断歩道に近づいた際は減速して歩行者をよく確認して歩行者がいれば必ず止まるということを徹底していただきたい」春の全国交通安全運動は今月15日までの10日間で、今月（4月）1日の自転車の青切符導入を受け、「ながらスマホ」や「一時不停止」など自転車の交通ルールの徹底も重点項目に掲げられています。