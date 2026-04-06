お花見シーズンの到来です。新潟市や上越市などで桜が満開となり、連日多くの人がお花見を楽しんでいます。

6日は、上越市の高田城址公園に中継が出ています。桜の様子を伝えます。



■髙橋泉アナウンサー

可憐に咲く薄いピンク色のサクラ、そして目線を少し奥に向けてみますと桜越しに高田城三重櫓(やぐら)を望むことができます。先ほど6時にライトアップが始まりました。まだ日が完全に暮れ切ってはいないので少しわかりにくいかもしれませんが、周辺のサクラもぼんぼりに照らされてライトアップされています。高田城三重櫓(やぐら)とサクラの2つが組み合わさって、幻想的な風景を作り出しています。この光景は『日本三大夜桜』として数えられています。



高田城のサクラは、4月5日(日)に満開を迎えました。昨日は日中多くの人でにぎわったということですが、夜も夜桜を楽しもうと遅い時間帯まで楽しむ方が多かったということです。



そして、現在の上越市は風もなく穏やかな気候となっています。少しひんやりとはしていますが、薄手のコート1枚でも十分というような体感です。今日も日中は多くの人でにぎわっていました。その様子を取材しました。





■職場の同僚で花見

「地元なのでいつも通りなんですけど、満開を迎えられてよかったなと思っています。サクラをつまみにお酒をたくさんいただいて、地酒の日本酒もいただいて最高です。」



■柏崎市から

「きれいだったし、人がいっぱいでびっくりした。」



■柏崎市から

「どこを見ても満開でサクラがきれいで来てよかったなと思いました。」



■柏崎市から

「(夜桜を)めっちゃ写真撮りたい。」





■髙橋泉アナウンサー

そして、高田城市公園のサクラといえば『人気スポット』がありますよね。それが〝桜ロード〟です。こちらの様子も先ほど取材してきましたのでお楽しみください。



こちらの桜ロードは約300ｍのサクラ並木となっています。サクラが両サイドに咲きほこっていまして、上を見上げるとサクラがアーチのように咲いていて、まるでトンネルのような空間が広がっています。お花見をサクラの木の下で座って楽しむのもいいですが、この桜ロードをゆっくりと散策しながらサクラをめでるというのもいいですよね。



そして、サクラと一緒に楽しみたいのが『グルメ』ではないでしょうか。こちらには、ずらーっと露天が並んでいます。こちらの公園内には、期間中約110のお店が軒を連ねているということです。ポッポ焼きや牛串・ポテトなど、本当に様々なグルメがあるんです。



そのなかでも今日紹介したいのが、限定スイーツのサクラグルメです。「桜のグラノーラバー」は、ピンク色のチョコレートがかかっていておいしそうです。こちらは、上越市の菓子店とインフルエンサーがコラボして生まれたスイーツということです。



では早速いただきます。サクラの香りがふわっと口の中いっぱいに広がり、とてもおいしいです。グルメ片手にサクラを味わう・サクラを楽しむのもいいんじゃないでしょうか。



こちらの『観桜会』は4月19日(日)までの開催です。ライトアップは午後6時～午後10時まで(13日～は午後9時まで)。



満開は今週9日(木)まで続くということです。1年のなかでわずかな期間しか楽しめない満開のサクラを、皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうか。