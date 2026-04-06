ゴールデンウィークまで早くも1カ月を切りました。今年は原油価格の高騰で、マイカーを使わずバスツアーを利用する人が多いと言います。



■20代

「東京に劇団四季を見に行きます。」



■7歳

「キャンプです。」

■30代

「富山のキャンプ場に行く予定です。ずっとお家にいるのも子どもたちもつまらないので。」



■80代

「なんでも値上がりばかりで、日にちをずらして家族でも(出かけよう)と思ってます。」





30日・1日の平日を挟んで祝日が並び、最大8連休となるゴールデンウィーク。新潟市にあるトップトラベル新潟では、3～5日に予約が集中しているといいます。



■トップトラベル新潟 大谷光利社長

「昨年とほぼ同様ぐらいのお客様の予約の数。海外は少し減っているかなという印象です。」



例年と傾向は変わらず、旅行先の9割が国内で高価格帯の海外旅行のパックにはまだ空きがあるといいます。

さらに、原油価格の高騰で予約にも傾向が･･･。



■トップトラベル新潟 大谷光利社長

「昨今のガソリンの高騰などもありますので、近場もしくはマイカーの利用を控えてバスツアーを使うという傾向も少し見受けられるかなと思っています。」



また、イラン情勢を受け海外の旅行先にも変化が出ています。



■トップトラベル新潟 大谷光利社長

「やっぱり中東方面の旅行はもう敬遠されている感じなので、そこを含めて言うとヨーロッパ方面はちょっと苦戦するかもしれない。」