桜が見頃となり、休日はお花見に出かけた人も多かったのではないでしょうか。香る春の町と書く福岡県香春町（かわらまち）では、桜が駅や線路を包み込むように咲いています。その美しさをFBSのカメラマンがお届けします。

線路の脇に桜。駅のそばにも桜。ここは福岡県香春町のJR日田彦山線、採銅所駅です。



沿線に植えられた桜は、およそ40本。電車を見守る桜をカメラに収めようと、この時期は多くの人が訪れます。





■訪れた人「ネットなどに出ていたので、一度は来てみたいと思って、初めて来ました。」ベストショットを見せてもらいました。■訪れた人「国を代表する花というのもあって、やっぱり心が揺れますね。」

採銅所駅は大正時代に開業し、駅舎には当時の面影が残ります。



レトロな改札越しの桜も郷愁をかき立てます。



電車は多くても1時間に4本。シャッターチャンスを狙います。



■訪れた人

「めっちゃきれいでした。いい感じですね。映えています。空の感じもいい感じなので。」

こちらの若者たちは、動画を撮影していました。



■若者たち

「バンドのPV（プロモーションビデオ）を撮りに来ました。すごくきれいで感動しました。」

「こんなに桜と線路がばっちりの場所はないのではないかと。」

「ここでしか撮れない絵があるので。」

「想像していたよりも、いろいろなのが撮れました。」



JR日田彦山線・採銅所駅。電車と桜が織りなす、この時期だけの特別な風景です。