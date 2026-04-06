きょうは各地で初夏のような暑さとなり、25℃以上の夏日となるところもありました。紫外線も強くなり、早くも「日傘」が売れているようです。

東京・上野公園。桜が散りゆく中、葉桜を楽しむ人の姿が多くみられました。

20代

「葉っぱ多いですけど、葉桜も綺麗」

10代

「桜の花びらが散ってるのも綺麗」

きょう23.7℃と、今年一番の暑さとなった東京都心、5月中旬並みの陽気に…

40代

「これ（半袖）でも暑いくらい」

60代

「汗かいてるし…」

40代

「暑くて（顔が）赤いし」

これからどんどん気温が上がっていきますが、先月、夏を先取りしたある商品が発売されました。

報告

「風が強いです、そして、かなりサイズも大きいです！」

ファン部分の直径が17センチほどもあるハンディファン、その名も「ゴリラの扇風機」。

ドウシシャ 広報 森萌菜さん

「（通常品と比べて）約2.2倍の大きさの羽根をもっているので、大風量の風を感じることができます。なのに音は静かで、真ん中にミラーがついているので化粧直しができます」

こちらは東京・目黒区にある傘専門店。4月に入り、去年と比べ20％ほど売り上げが伸びているのが日傘です。

ウォーターフロント 広報担当 大野幸愛さん

「4月に入って気温が上がってくるのも早いですし、それに合わせて日傘の需要も早く上がってきている」

ということで、今年の日傘のトレンドを聞いてみました。

傘ソムリエ 土屋博勇喜さん

「トレンドといたしましては2つあります。たたみやすい傘と遮熱に特化した日傘の2つ」

太陽の熱を遮る割合（遮熱率）が高い日傘や、素早くたためる日傘が人気だそうです。

こちらの女性は…

「一番は紫外線のカット率と。涼しいと聞いたので、そこが決め手となりました」

遮熱率の高い日傘を購入しました。

「今年の夏も暑くなりそうなので、これを選びました。今から用意しておこうかなと」