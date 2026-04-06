東日本大震災から15年の節目にあたり、福島県を訪問中の天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、1日目の日程を終え、6日午後７時半すぎ、宿泊先のJヴィレッジに到着されました。

ご一家は、楢葉町と広野町の町長らの出迎えににこやかに応えられました。

Jヴィレッジは楢葉町と広野町にまたがる施設で、1997年に日本初のサッカーナショナルトレーニングセンターとして開設されました。東日本大震災と福島第一原発事故後は閉鎖され対応拠点となりましたが、2019年全面的に営業再開されています。

両陛下と愛子さまは、これに先立ち6日は東京電力福島第一原発がある双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、海の方向に向かって、犠牲者に花を手向け拝礼されました。

その後、施設のあたりは津波のため4メートルの高さまで浸水したとの館長の説明に真剣な表情で耳を傾けられていました。

さらに地震・津波と原発事故の複合災害などについて展示を視察し、被災者や語り部と懇談されました。

震災後、福島第一原発の立地する町への天皇皇后の訪問は初めてとなりました。

あすは、富岡町の「とみおかアーカイブ・ミュージアム」、大熊町の「大熊町立学び舎ゆめの森」浪江町の「道の駅なみえ」などを視察し、それぞれの町の復興状況について説明を受けると共に、被災者や移住者と懇談される予定です。