Jリーグは今シーズンから新リーグ「秋・春制」へと移行し、8月に開幕します。Jリーグの野々村チェアマンが鹿児島市の下鶴市長のもとを訪ね新リーグについて説明しました。鹿児島市は、新たなスタジアムの整備を目指していますが候補地は、定まっていません。野々村チェアマンの考えは？



６日午後、鹿児島市役所を訪れたJリーグの野々村 芳和チェアマン。





（野々村チェアマンと下鶴市長のやりとり）「どうもこんにちは。お久しぶりです。ご無沙汰でもないですよ」Jリーグは2月開幕から8月に開幕する新リーグ「秋・春制」に移行します。ヨーロッパの主要リーグと日程を合わせる狙いがあります。下鶴市長からは、シーズンが移行することによる影響について質問があがりました。(下鶴市長）「シーズン移行の話があってウインターブレイクのキャンプ誘致を我々としても」（Jリーグ・野々村チェアマン）「そこは例年と変わらない感じではないんのでは？」(鹿児島ユナイテッドFC 湯脇代表)「キャンプの意味合いは少し変わってくるかもしれません」鹿児島市は、新たなスタジアムの整備を目指していますが、候補地は定まらず、完成の見通しも立っていません。野々村チェアマンに質問すると…(Jリーグ・野々村チェアマン）「クラブと地域で必要なものはどんなものがあったらいいなというのは地域で決めること」スタジアムについては。地域で決めることだとしました。このあと野々村チェアマンはKYTも訪れ、新たな日程について説明しました。現在、行われている「J2・J3百年構想リーグ」は、5月24日に最終節を迎えます。鹿児島ユナイテッドFCが戦うJ3は、8月上旬に開幕。J2昇格をかけた戦いが始まります。