6日（月）、公益社団法人SVリーグは大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）チャンピオンシップ（CS）ファイナルの全国放送が決定したことを発表した。

25日（土）から27日（月）にかけて横浜BUNTAIで開催されるSVリーグ女子のCS ファイナル。今回、25日（土）のGAME1をBS-TBSとフジテレビNEXTで、26日（日）のGAME2と27日（月）のGAME3をNHK BSとフジテレビNEXTでライブ中継することが明らかとなった。なお2戦先勝方式のため、どちらかが2勝した場合、27日（月）のGAME3は開催されない。

なお、ファイナルは全試合J SPORTSオンデマンドでも配信される。

■2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN チャンピオンシップ ファイナル 放送予定



▼GAME1：2026年4月25日（土）13:35試合開始

放送：BS-TBS 13:30～15:53（延長の場合162chで試合終了まで放送）

フジテレビNEXT 13:30～17:30



▼GAME2：2026年4月26日（日）16:05試合開始

放送：NHK BS 16:00～18:00（延長の場合 BS 102chで試合終了まで放送）

フジテレビNEXT 16:00～20:00



▼GAME3：2026年4月27日（月）18:45試合開始

放送：NHK BS 18:45～21:00（延長の場合 BS 102chで試合終了まで放送）

フジテレビNEXT 18:40～22:40