桜満開のなか、日本各地で入学式が行われました。

地域によっては、夏のような暑さの中での門出となったようです。

【画像で見る】今週の東京の気温予想 気温差大きく冬服の出番も…

全国各地で今年最高の気温に…ソフトクリームも

6日、緊張と期待を胸に全国各地で小学校の入学式が行われました。

長野市では、子どもたちがこの日に向けて練習してきた歌を披露。

新1年生

「ちょっとだけドキドキする。友達と遊びたい」

ただ、桜が咲く中で迎えた“春らしい陽気の門出”とはいかず、長野市では最高気温25.3℃を観測し、今年（2026年）初の夏日となりました。

全国各地で今年最高の気温を記録。26.2℃となった岐阜県の飛騨市では、想定外の暑さにソフトクリームで涼もうとする観光客の姿もありました。

男性

「桜満開で25℃というのは違和感がありますけど、そういう年もあってもいいんじゃないか」

日傘の売り上げも上々 今年のトレンドは?

一方、東京・上野公園では、桜が散りゆく中、葉桜を楽しむ人の姿が多くみられました。

10代

「桜の花びらが散ってるのも綺麗」

6日、23.7℃と今年（2026年）一番の暑さとなった東京都心。5月中旬並みの陽気に…

40代

「これ（薄着）でも暑いくらい」

「汗かいてるし」

「暑くて（顔が）赤いし」

東京・自由が丘にある傘専門店では、4月に入り、日傘の売り上げが去年（2025年）と比べ2割ほど伸びているといいます。

ウォーターフロント 広報担当 大野幸愛さん

「4月に入って気温が上がってくるのも早いですし、それに合わせて日傘の需要も早く上がってきている」

2026年の日傘のトレンドを聞いてみました。

傘ソムリエ 土屋博勇喜さん

「トレンドといたしましては2つあります。たたみやすい傘と遮熱に特化した日傘の2つ」

太陽の熱を遮る効果が高い日傘や、素早くたためる日傘が人気だそうです。



来店した女性は、遮熱にこだわった日傘を購入しました。

女性客（60代）

「一番は紫外線のカット率と、涼しいと聞いたのでそこが決め手となりました」

「今年の夏も暑くなりそうなので、これを選びました。今から用意しておこうかなと」

厚手のコートから半袖まで?今週は気温の変化に注意

坂口愛美 気象予報士:

各地で今シーズン最も気温が上がり、東京で23.7℃（5月中旬並み）、そして長野では25.3℃と夏日になり、6月上旬並みの暑さでした。



私は昼間、半袖で出勤してきたのですが、ちょうどいいくらいでした。ただ、朝早く家を出る方は注意が必要です。

きょう（6日）から土曜（11日）までの東京の気温の移り変わりを見ていきます。

あす（7日）は雨なので気温はそこまで下がらないものの、あさって（8日）の朝は8℃まで冷え込む予想となっています。日中は19℃まで気温が上がる予想のため、薄手の長袖シャツがいいかなと思います。

週末はまた気温が上がり、土曜（11日）の予想最高気温は25℃のため、半袖も必要となってくるかもしれません。この1週間は全ての季節の服装が必要となりそうです。



朝晩と日中の気温差がとにかく大きくなるため、服装には気をつけてください。