あすは広く雨

あすは、日本付近に低気圧や前線が進んでくるため、西日本から北日本にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。通勤通学の時間帯は太平洋側の地域を中心に、九州から関東にかけて雨が降る予想です。また、北海道も広く雨が降り、青森や秋田も雨が降る所があるでしょう。

【CGで見る】きょう（6日）・あす（7日）の全国の雨予想シミュレーション

その後、西からお天気は急速に回復していき、夜までに止むところがほとんどとなるでしょう。千葉など沿岸部では、お帰りの時間まで雨の残る所もありそうです。ただ、雨が上がった地域から北風へと変わり、気温が下がっていきます。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：7℃

青森 ：12℃ 盛岡：15℃

仙台 ：20℃ 新潟：14℃

長野 ：18℃ 金沢：13℃

名古屋：17℃ 東京：18℃

大阪 ：17℃ 岡山：19℃

広島 ：19℃ 松江：16℃

高知 ：20℃ 福岡：18℃

鹿児島：23℃ 那覇：24℃

あすは、朝の冷え込みは強くないですが、日中はきょうより気温の低くなるところが多いでしょう。また夜は冷え込み、北風が冷たく感じられます。朝よりも夜のほうが気温が低くなるため、夜に向けて、上着を持っておでかけすることをおすすめします。

今週土曜日 東京で夏日か

今週も雨の日と晴れの日が交互にやってきます。水曜日は広く晴れますが、木曜日は西から天気が下り坂へ向かい、金曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。土曜日も全国的に雲が多く、北日本を中心に雨が降る予想です。日曜日は北日本で晴れますが、そのほかの地域は雲が多く、西からお天気が崩れていくでしょう。

週の後半は気温が高く、東京では土曜日、夏日となるかもしれません。週の前半との気温差も大きくなるので、寒暖差にお気をつけください。