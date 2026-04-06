慶大入学で注目の乃木坂46小津玲奈、生配信で活動復帰後初登場「ただいま！」 6期生11人が9ヶ月ぶりそろう
アイドルグループ・乃木坂46が6日、グループ公式YouTubeチャンネル乃木坂配信中にて「初披露の会から1周年記念！6期生 乃木坂46分TV生配信！」を放送。学業に専念するために昨年6月から活動を休止していた、6期生の小津玲奈（18）が復帰後初登場した。
【写真】9ヶ月でより大人っぽく…加入直後の小津玲奈
小津は先日、自身のブログを更新し「お久しぶりです！」と近影を公開。「約9ヶ月学業専念のためにお休みをいただきありがとうございました 4月から活動に復帰させていただきます」と発表。ブログでは休止期間を経て慶應義塾大学に入学したことを公表していた。
配信では、小津がメンバーに復帰を報告したVTRが流れ、その後スタジオに小津本人が登場。同期のメンバーは「小津ちゃんおかえり！」と呼びかけると、小津は「ただいま！」と満面の笑みで応えた。
小津は「6期生の 約9ヶ月お休みいただきましたが、4月から活動に復帰させていただきます！」と改めてファンへ報告。5月のバースデーライブにも参加することを明かし「頑張りますので、よろしくお願いします！」と意気込んだ。
小津を待っていた同期たちからは「これから11人で活動するのが楽しみ！」「みんなで頑張っていこうね！」と笑顔で全員集合したことを喜んだ。
小津ら6期生11人は、2024年の春と夏の2回に分けて実施されたオーディションに合格し、グループに加入。2025年4月6日に開催した初披露の会「はじめまして、6期生です」からきょうでちょうど加入1周年となる。
【写真】9ヶ月でより大人っぽく…加入直後の小津玲奈
小津は先日、自身のブログを更新し「お久しぶりです！」と近影を公開。「約9ヶ月学業専念のためにお休みをいただきありがとうございました 4月から活動に復帰させていただきます」と発表。ブログでは休止期間を経て慶應義塾大学に入学したことを公表していた。
小津は「6期生の 約9ヶ月お休みいただきましたが、4月から活動に復帰させていただきます！」と改めてファンへ報告。5月のバースデーライブにも参加することを明かし「頑張りますので、よろしくお願いします！」と意気込んだ。
小津を待っていた同期たちからは「これから11人で活動するのが楽しみ！」「みんなで頑張っていこうね！」と笑顔で全員集合したことを喜んだ。
小津ら6期生11人は、2024年の春と夏の2回に分けて実施されたオーディションに合格し、グループに加入。2025年4月6日に開催した初披露の会「はじめまして、6期生です」からきょうでちょうど加入1周年となる。