大谷2号で発見「なんでこんなに…」 敵地で広がった光景に驚き「知らなかった」「かなり多い」
敵地でナショナルズ撃破
米大リーグのドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズに8-6で勝利。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、2号ソロを含む4打数2安打2打点で貢献した。本塁打の際に敵地で広がった光景に、ファンが驚きの声を上げている。
雨の影響で約2時間10分、開始が遅れた試合。大谷は3回の第2打席、左腕グリフィンの低めカットボールを豪快に振り抜いた。
打球はバックスクリーンへ。打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離438フィート（約133.5メートル）の一発だ。確信歩きの大谷の後ろでは、敵地ながら観客が総立ちとなっていた。
MLB公式Xが「ショウヘイは完全に捉えたと分かっていた」として、観客のアクションがわかる動画を投稿すると、X上のファンから様々な声が上がった。
「ワシントンDCにドジャーブルーがかなり多いな」
「なんでDCにドジャースファンがこんなにいるんだ」
「ロサンゼルス（ファン）がスタジアムを乗っ取った」
「ワシントンには地元のファンよりドジャースファンの方が多かった。笑」
「DMV（ワシントンDC、メリーランド、バージニア）にこんなにドジャースファンがいるなんて知らなかった」
「スタンドにかなり青が多い」
この日、先発登板したのは佐々木朗希投手。5回6失点だったが、ドジャース打線が奮起して負けはつかなかった。
（THE ANSWER編集部）