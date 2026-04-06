敵地でナショナルズ撃破

米大リーグのドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズに8-6で勝利。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、2号ソロを含む4打数2安打2打点で貢献した。本塁打の際に敵地で広がった光景に、ファンが驚きの声を上げている。

雨の影響で約2時間10分、開始が遅れた試合。大谷は3回の第2打席、左腕グリフィンの低めカットボールを豪快に振り抜いた。

打球はバックスクリーンへ。打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離438フィート（約133.5メートル）の一発だ。確信歩きの大谷の後ろでは、敵地ながら観客が総立ちとなっていた。

MLB公式Xが「ショウヘイは完全に捉えたと分かっていた」として、観客のアクションがわかる動画を投稿すると、X上のファンから様々な声が上がった。

「ワシントンDCにドジャーブルーがかなり多いな」

「なんでDCにドジャースファンがこんなにいるんだ」

「ロサンゼルス（ファン）がスタジアムを乗っ取った」

「ワシントンには地元のファンよりドジャースファンの方が多かった。笑」

「DMV（ワシントンDC、メリーランド、バージニア）にこんなにドジャースファンがいるなんて知らなかった」

「スタンドにかなり青が多い」

この日、先発登板したのは佐々木朗希投手。5回6失点だったが、ドジャース打線が奮起して負けはつかなかった。



（THE ANSWER編集部）