＜CHUMP!! FEST 2026＞、出演者発表にJasonAndrew、Dizzy Sunfist、花冷え。など21組
＜CHUMP!! FEST 2026＞が9月5日、神奈川・川崎クラブチッタにて開催される。同フェス出演21バンドが発表となった。
JasonAndrewのRyosei(B/Vo)主催＜CHUMP!! FEST＞は、ライブハウス横浜B.B.STREETの周年イベントとして年に一度、川崎クラブチッタで開催されているフェスだ。シーンを背負って立つベテランから実力派の中堅、進境著しい若手まで、ジャンルレスなラインナップが高速タイムテーブルで展開されていく熱量の高さも特徴のひとつ。
ライブハウスへの愛と現場のヒリヒリ感を凝縮して放出される同フェスのチケット先着販売受付は本日4月6日19:00より。
■＜“CHUMP!! FEST 2026” -B.B.STREET 29th Anniversary SP-＞
9月5日(土) 神奈川・川崎CLUB CITTA’
open11:00 / start11:30
▼出演バンド
Baby smoker
carabina
CELCY
CODE AXE
Dizzy Sunfist
Graupel
HONEST
JasonAndrew
kOTOnoha
Northrop
OwL
Recca
ReVERSE BOYZ
Stain hung over
Thermostud
UNHOLY11
UNMASK aLIVE
urei
View From The Soyuz
イカスタンジャケット
花冷え。
▼チケット
adv/ \6,800+1d(\600)
door/ \7,800+1d(\600)
学割/ \5,000+1d(\600)
【Live Pocket(先着販売受付)】
受付URL：https://livepocket.jp/e/chumpfest2026
関連リンク
◆JasonAndrew オフィシャルサイト
◆JasonAndrew オフィシャルX
◆JasonAndrew オフィシャルInstagram
◆JasonAndrew オフィシャルYouTubeチャンネル