ファンクバンド「SCOOBIE DO（スクービードゥ）」のドラマー・オカモト”MOBY”タクヤ(49)が3日、自身のインスタグラムを更新し、法政大学大学院に入学したことを明かした。



【写真】桜の木の下で妻と2ショット 31年ぶりの入学式

東京・日本武道館で行われた入学式に出席した画像を掲載。「本日4月3日 #法政大学 大学院・英文専攻修士課程に入学しました。昨秋の社会人入試に合格、並行して昨秋から科目等履修生として大学院の授業に通い、この春から26年振りに学生になります。」と経緯もまじえて伝えた。



妻で白百合大学准教授、近代日本文学や少女漫画の研究者であるトミヤマユキコ氏との桜の木の下での2ショットも掲載。「最愛のワイフに助言をもらいながら大学院修士課程で学ぶことを選び、『ベースボールと音楽で紐解くアメリカ』を研究していきます。」と説明した。



「31年振りの入学式は #日本武道館 で。まさか入学式でここに来るとは思わなかった。」と式場がライブの聖地でもあることに感慨深げ。「近い将来、演奏する方でここに来たい、という思いは揺らいでおりません！」とミュージシャンとしての決意も示していた。



オカモトは早稲田大学第二文学部卒業。メジャーリーグに詳しく、中継で解説を担当することもある。MLB専門雑誌「Slugger」でコラム「ベストヒットMLB」の執筆も。2022年には著書「ベースボール・イズ・ミュージック！音楽からはじまるメジャーリーグ入門」（左右社）を発売した。



（よろず～ニュース編集部）