股下85センチで「グラドル摩天楼」の愛称を持つグラビアアイドル・緒方咲(31)が6日までに自身のインスタグラムを更新。レースアンバサダーとして活動することを報告した。



【写真】｢隙のない美しさ｣…サーキットの女神として再降臨

「ご報告 2026年度、モッズレーシングガールズとしてレースアンバサダー活動します」と、自動車レースのSUPER GT(GT300クラス)参戦チームの一員となったことを伝え、ライムグリーンのミニ丈ワンピースショットを投稿。2020年にも同カテゴリーでレースクイーンとして活動していた時期を振り返り、「過去に一度レースクイーンを経験しましたが、コロナ禍で思うように活動できず悔いが残ってました。今回このような機会をいただけてとても嬉しいです。頑張りますので応援よろしくお願いいたします」とサーキット復帰への意気込みをつづった。



スラリとした美スタイルに自慢の美脚も健在。ファンからは「隙のない美しさ」「是非サーキットでお会いしたいです」「脚が細くて綺麗」「グラドルとの二刀流両立期待しています」「姫様、犯罪レベルのセクシーさ」など、歓迎の声が挙がっている。



SUPER GTは、高性能なGT(Gran Turismo＝グランツーリスモ)カーをベースとしたレーシングカーで争われる自動車レースのシリーズ戦。GT500クラスとGT300クラスのカテゴリーがある。今季は全8ラウンドを予定。今月11日に岡山国際サーキットで第1戦が行われる。



（よろず～ニュース編集部）