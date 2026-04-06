全長16メートルもある大型トレーラー。



しかし、狭い曲がり角も…。タイヤ幅がギリギリのところも…。切り返しをしないと入らなそうな駐車スペースも、大きな車体がギリギリを攻めて難なく通過。どんなに狭い場所でも一発です。



このトラックを運転しているのは、静岡市に本社があるトラック輸送大手・鈴与カーゴネットの秋山さんです。実は秋山さん…。





（表彰式）「チャンピオンは鈴与カーゴネットの秋山さんです」2025年に行われた、いわゆるトレーラーの日本一のドライバーを決めるコンテストでチャンピオンに輝いたのです。（鈴与カーゴネット 秋山 和範 さん）「優勝した時はもううれしいというのが一番でしたね。トレーラー好きですね。面白いですし運転が難しい分うまくできた時はすごく楽しいですね」そんなスゴ腕の秋山さんが運転している全長約16メートルの大型トレーラー。運転席のあるヘッドと荷台が取り替えられるタイプですが、実はこのタイプのトラックが今、物流業界で注目されているのです。2年前。トラックドライバーへの時間外労働時間の規制で荷物が届かなくなることや、輸送コストの高騰が懸念された「物流の2024年問題」。何も対策しないと2030年には34.1％の輸送能力が不足するといわれていましたが、物流の現場に変化はあったのでしょうか。（鈴与カーゴネット 社長）「これまで長時間前提の運行だったものが、無理をしない計画的な体制へと変わりつつあります。運送会社だけでなく荷主も含めて物流全体で効率化を進めていく流れになります。量の時代から質の時代へ変わっていく」ただ、たくさん運べば良いのではなく質も重視される時代に。一体、トラック業界の現場にどのような変化が起きているのでしょうか？日本一のトラックドライバー秋山さんの一日に密着し、物流現場の今に迫りました。（鈴与カーゴネット 秋山 和範 さん）「おはようございます」午前5時、秋山さんの一日が始まります。20トンの荷物を運ぶことができるこのトレーラー。この日は何を運ぶのでしょうか？（鈴与カーゴネット 秋山 和範 さん）「きょうは食品になります。いつもあらゆるものを運ぶ感じですね。きょうは愛知県の小牧市まで行きます。（最近は）割と愛知県・岐阜県あたりが多いですね」この日は食用油を運ぶという秋山さん。届けるのは愛知･小牧市です。早朝の高速道路を西へ進んでいく秋山さん。静岡市出身で他の運送会社も含めドライバー歴は30年になります。2024年に、ドライバーの時間外労働時間の規制が始まりましたが、秋山さんが働き始めた30年前の物流業界はどうだったのでしょうか。（鈴与カーゴネット 秋山 和範 さん）「昔は本当に週に1回・3回帰れたらいいなっていう感じでしたね。昔は本当に大阪はよく行ってましたし、広島なんてのもありましたね。東の方は仙台辺りまで行ってました」昔は半日以上かけて目的地へ行くこともあり、車中泊をすることも当たり前だったといいます。当時、まだ小さい子どもがいましたが…。（鈴与カーゴネット 秋山 和範 さん）「冗談で『母子家庭』とか言われてましたけど、子どもが小っちゃい時、あまり平日なんかは顔見られなかったですね」しかし今は、それが大きく変化しているといいます。特に改善されたというのが「荷待ち時間」。（鈴与カーゴネット 秋山 和範 さん）「朝そこに行って受付します。そこから2～3時間待ちも、すごく当たり前で、それで半日終わって次の場所行って、そこでもまた数時間待ちというのも当たり前でしたので。環境はすごく良くなっています。現場でも待機時間かなり減りましたね」出発してから約4時間後、高速道路を降り一般道へ。対向車線に車がいる一般道でも秋山さんならなんのその。ポールに当たるのではと…見ている方がハラハラする攻めの運転で、狭い道でも一発で曲がっていきます。さらに変移動距離も短くなっているというのです。今回も、静岡から愛知の小牧まで片道200キロほど。それを可能にするのが、このごく一般的な駐車場にあるといいます。ここには、荷下ろしする場所も見当たりませんが…。（鈴与カーゴネット 秋山 和範 さん）「車庫でもありますし、こういった車種の切り替えポイントになってます」ここは「中継輸送ポイント」と呼ばれ、秋山さんが運んできたトレーラー部分を、ここで切り離し、別の運転手が荷物の最終目的地である関西方面まで運ぶのです。一方の秋山さんは、兵庫から運ばれてきた荷台を、ここで連結して、静岡に向けて輸送するのです。このシステムにより、中間地点まで運べば、折り返すことができるため日帰りも可能で、すべてを1人で運ぶよりも労働時間が短縮できるのです。関東と関西を移動する荷物が多いため、その中間地点となる静岡や愛知にこの中継輸送ポイントが増えているといいます。（鈴与カーゴネット 秋山 和範 さん）「こういった場所があるとドライバーが交代してスイッチ運行ができるので、その点ですごくメリットあります。（トラックドライバーは）おすすめできますね。ほんとに昔に比べて時間も短くなりましたし、労働の内容も、女性でもできる内容になってきたので、ぜひドライバーを目指してほしいですね」荷台の交換もあっという間に終わり、正午を過ぎた頃、秋山さんは静岡へ向け出発します。（鈴与カーゴネット 秋山 和範 さん）「午後3時頃には帰社予定です。もう十分(家に)帰れますね。きょうは出勤が5時なので、ちょうど10時間勤務ぐらいになりますね」（スタジオ解説）（澤井 志帆 キャスター）改めて、きょうのハテナは…。・「日本一のトラックドライバーが静岡に!? 2024年問題から2年 トラック業界の今は?」…でお送りしていきます。津川さん、率直に日本一の技をご覧になっていかがでしたか？（津川 祥吾 アンカー）すごいですね。大型トラックって、それだけでも運転するの大変ですけど、このトレーラーのタイプのバックとか見てるだけで、本当にすごい、神業ですよね。（澤井 志帆 キャスター）無駄のない綺麗な動きでしたよね。（津川 祥吾 アンカー）しかもトラックって…安全運転だけじゃなくて、やっぱり荷物を傷つけないとかね、あまり揺らさないようにとか…すごい技術だと思いますね。（澤井 志帆 キャスター）そうですよね。さてVTRでもありましたが、物流の2024年問題では、何も対策しなければ2030年には輸送能力が34.1%足りなくなるという試算も出ていました。おおたわさん…あれから2年、トラック業界の働き方に関しても変わってきているんですかね？（コメンテーター 内科医 おおたわ 史絵 氏）そうですね。これだけ人の労働に対して、かなりの部分がAIとかロボットが代行できるようになっている時代で、運送というのに関しては、なかなか、まだ人の手を、人力を借りなければならない現状というのがあると思います。20年ぐらい、一昔前ですけれども、やっぱりドライバー、長距離ドライバーの人のメンタルヘルスというのが非常によろしくなくて、病気に陥る確率が高いという風に医学界でも問題視されていた時代があるのですが、それが、今回のような労働の仕方を改善することによって、随分改善しているのではないかと思いますね。（澤井 志帆 キャスター）やっぱり安全運転というのが一番大事になってくると思うので、心と体の余裕というのは必要になってきますよね。（コメンテーター 内科医 おおたわ 史絵 氏）やっぱり余裕がなくて、ストレスとノルマと時間に追われているということと、高速運転というのがとてもストレスになる…過緊張状態が続くというので非常に負担の多い仕事と言われていたんですが、このように、随分、改善策が出ているようなので、ちょっとほっとしますね。（澤井 志帆 キャスター）そうですね。津川さん 、秋山さんの会社のような働き方というのは、トラック業界の動きと…全体の動きとして見ていいんですか？（津川 祥吾 アンカー）そうですね こういった形で業界を全体で良くしていこうと…働きやすくしていこうという話ですよね。秋山さんがおっしゃっていたように、女性のドライバーなども増えていますので、そこは改善だと思います。ただ、中小零細の輸送会社では、まだまだここまで行っていないという例も少なくないみたいですね。（澤井 志帆 キャスター）すぐにこの働き方を取り入れようとしても、やっぱり難しいところあるんですか？（津川 祥吾 アンカー）一つには人がどうしても確保できないという部分。それから、なかなか価格を上げられないと。お給料も上げられない。価格末置きで、ここに書いていますけれども…働き方だけ良くするというのは、なかなか小さい会社では難しいというのが現場からよく聞こえますね。（澤井 志帆 キャスター）そこに今、燃料価格の高騰も重なってきていまして、人件費を削るわけにはいきませんが、燃料費も上がる…。津川さん、その中で安全をどう守るかが言われていますよね。（津川 祥吾 アンカー）いろいろな業界で同じようなことがあって、価格転嫁をすべきだと言われているんですが、実は、この運送業界は、特に、なかなか実施されていないと言われているところなので、国、国土交通省なども特に「荷主さんの側にしっかりと交渉を受けて、必要なものはちゃんと価格転嫁をしてください」。消費者からすると、値上げにつながるのですけれども、やっぱり現場を守るためには、やはり社会全体で取り組む必要があるんじゃないか…というところだと思いますね。（澤井 志帆 キャスター）そういった意味でも、VTRで出てきました「中継輸送ポイント」というのは、ドライバーの負担を減らすためにも、すごく画期的なシステムだな…と思ったのですけれども…。（津川 祥吾 アンカー）特に長距離で輸送する場合については、一人で全部運ぶのではなくて…というやり方があって。さらに、この先については、実は高速道路の部分はトレイン走行といって、前の1台だけトラックが走って、後の車はついていくだけという…人を使わないみたいな方法とか、自動運転するなどというやり方もあるので、特に、一般道の運転は、これはとてもじゃないですけど、秋山さんのようなプロじゃないとなかなか運べないんですが…、本当に長距離に関しては、まだまだ改善の余地があるんじゃないかといわれています。（澤井 志帆 キャスター）また、私たちにできることも、少しずつ考えていきたいと思います。