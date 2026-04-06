ビョン・ウソク、『ソンジェ背負って走れ』以来のドラマ出演「プレッシャーが無いといえばうそ」【『21世紀の大君夫人』会見】
韓国の俳優IUと、ビョン・ウソクがW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』の制作発表会見が6日、韓国で開催された。
【全身ショット】デコルテが美しい…プリンセス衣装で魅了したIU
同作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
ヒット作『ソンジェ背負って走れ』以来のドラマ出演となるビョン・ウソクは「みなさんに応援して頂いて、感謝しております。プレッシャーよりは、応援して頂いた分、もっと成長した姿を見せえられたらと思います。プレッシャーが無いといえばうそになりますが、キャラクターをよりうまく表現したいです。これはプレッシャーというより、俳優の仕事に就いている人間としての心構えだと思います」と断言。
また役作りについては「脚本家に書いていただいたバックストーリーがとても細かかったので、台本をしっかり読むようにしました。相手役の俳優が感傷に浸っている時に、それを引き出すように助けてくださったので、台本対して誠実に演じました。現場で役を作っていったと思います」と説明した。
会見には、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビン、イ・ヨン、パク・ジュンファ監督も登壇した。
同作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。
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同作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
また役作りについては「脚本家に書いていただいたバックストーリーがとても細かかったので、台本をしっかり読むようにしました。相手役の俳優が感傷に浸っている時に、それを引き出すように助けてくださったので、台本対して誠実に演じました。現場で役を作っていったと思います」と説明した。
会見には、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビン、イ・ヨン、パク・ジュンファ監督も登壇した。
同作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。