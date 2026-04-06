ライター・作家の中野タツヤ氏は2月17日、プレジデントオンラインで『「消費減税は私の悲願」は真っ赤なウソ…公式ブログ記事1000本を検証して判明「増税政治家･高市早苗」の正体』を公開。記事公開の当日、高市首相のブログは閲覧不可能になった。

【動画を見る】《高市早苗首相のブログ1000本を検証》「“バブルみ”を感じさせる文体」から「役人の文章を写したよう」に…通読した中野タツヤ氏が語る、高市首相が「はっきりものを言うと嫌われる」と吐露するまでの経緯

2000年8月から書き始められたそのブログには、一人の政治家の「変貌」がくっきりと刻まれていた。文藝春秋PLUSの番組「+RONTEN」で、中野氏がリサーチの舞台裏と、ブログから浮かび上がった高市首相の素顔を語った。（全2回の1回目／続きを読む）

※この番組は2026年3月11日に収録されました。

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年3月16日配信）

高市首相が書いてきた約1000本のブログを通読

中野氏がブログに注目した理由はシンプルだった。高市首相の過去の発言に疑問を抱き、まずAIに尋ねてみたところ、ブログ記事がいくつかヒットしたのだという。

「ブログは誰でも閲覧できる情報であり、メディアを介していない。発信者が伝えたいことがある場合や、メディアの情報を訂正する際に利用されるため、より本音に近い内容が書かれているはず」と中野氏は語る。ブログこそが政治家の本音に迫る手がかりになると考え、約1000本の記事を通読するリサーチに踏み切った。

記事総数を正確に把握するため、ブログの目次をすべてExcelに貼り付け、関数でカウントしたという。このファイルをたまたま保存していたことが、後のブログ全削除の際に記事タイトルとURLの記録として残ることになった。

初期には“バブルみ”を感じさせる文体も

中野氏がブログを読み通して最も強く感じたのは、初期と後期で文体も内容も大きく変わっていることだった。



中野タツヤ氏

「初期の口調や文体は、時と共に変化していった」と中野氏は指摘する。2000年8月に書き始められたブログは、政治家としてはかなり早い時期のものだ。初期には「語尾の『ヨ』がカタカナで表記されるなど、“バブルみ”を感じさせる文体だった」という。永田町で受けたセクハラに苦言を呈したり、当時首相の森喜朗氏に対してユーモラスに退陣を勧める記事もあった。「このような文章はライターには書けず、本人ならではの表現だろう」と中野氏は分析する。

ところが大臣職に就くようになると、「役人の文章をそのまま写したかのよう」と感じる内容が増えていったという。

石原慎太郎の成功体験への強い関心

中野氏が注目したのは、高市首相が石原慎太郎氏の都知事当選に強い関心を示していた記述だ。保守的な主張をストレートに訴えたことが有権者に受けたという事実に、「非常に面白いと思った」と書いていたという。

「その経験や観察を機に保守的な主張が増え、教科書問題や慰安婦問題などを率直に訴えることが自身の支持獲得につながると考え、現在の政治スタイルが形成されたのではないか」と中野氏は推測する。

一方で「選挙でははっきりものを言うと嫌われる」という趣旨の書き込みもあったといい、率直さと選挙戦略の間で揺れ動いた痕跡がブログには残されていた。初期の「キレキレな政治家」から、徐々に発信のスタイルを変えていった過程が、約1000本の記録の中に刻まれていた。

〈「消費減税は私の悲願」は本当か？ “全削除”された高市早苗首相の「ブログ1000本」から読み解く、税をめぐる“激しすぎる変遷”《「税金は選挙ウケが悪い」とも…》〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）