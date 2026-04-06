肝硬変の肝細胞を若返らせる臨床研究開始、５〜１０年後の実用化目指す…長崎大など「新たな治療の選択肢を」

肝硬変患者の肝細胞を若返らせる再生治療に向け、長崎大などのチームが６日、臨床研究を開始したと発表した。

５〜１０年後の実用化を目指しており、肝移植以外の新たな治療として期待される。

長崎大病院肝胆膵（かんたんすい）・移植外科の江口晋教授らによると、肝臓の組織が硬くなって機能しなくなる「線維化」が進むことで肝硬変に至る。根本的な治療法は肝移植で、日本では年５００件程度行われているが、ドナー不足などで患者が移植を受けられず、亡くなるケースも多い。

国立がん研究センターは２０１７年、肝細胞に３種類の化合物を加えれば、増殖能力が高い「肝前駆細胞」と呼ばれる若い細胞に変わり、肝臓を再生できることを突き止め、若返らせた細胞を「ＣＬｉＰ（クリップ）細胞」と名付けた。発がんリスクが低いことなどが特徴という。

江口教授らは傷んだ肝臓からＣＬｉＰ細胞を作れることを解明し、人と臓器のサイズが近いブタを使った実験で、線維化の抑制などの効果を確認していた。

臨床研究は、２０〜８０歳の中等症の肝硬変患者３人を対象に実施する予定。腹腔（ふくくう）鏡で３０グラムの肝組織を採取し、薬剤を加えて約９０日間にわたりＣＬｉＰ細胞を培養し、肝臓に戻す。約１年の経過を観察し、安全性などを調べる。

記者会見した江口教授は「患者に大きな負担なく治療ができる。肝硬変の患者に新たな治療の選択肢を示したい」と話した。