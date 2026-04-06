山の中で発見された子犬を保護して4年。泥だらけで怯えていた子犬が逞しく、そして優しく成長し、『ある任務』をしているようで…？感動的な奇跡の物語に絶賛の声が相次ぎ、「かっこいいぞ！！」「泣けてくる…」「素晴らしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：山で拾われた『泥だらけの子犬』→保護してから４年後…噓のような『奇跡の物語』】

泥だらけの子犬の奇跡の物語

TikTokアカウント「useroreomimamoritai2025」に投稿されたのは、1匹の元野犬が紡ぎだす奇跡の物語。始まりは4年前、山で保護された野犬の子犬の1匹が「オレオ」くんでした。体は泥にまみれ、不安げな表情を浮かべていたといいます。そんな小さな命に手を差し伸べたのが、現在の飼い主さんでした。

保護されてから4年…、お母さん犬とも奇跡の再会を果たすことができたそう。甲斐犬の血が入っているであろうオレオくんよりも体の小さなお母さん犬。毛色も大きさも違いますが、顔つきがよく似ていたといいます。

保護から4年…地域の見守り犬に！

月日がたち現在のオレオくんは地域の小学校の『通学見守り犬』としてボランティア活動をしているのだそう…！首元の「見守り犬オレオ」という黄色いバンダナをつけた姿は、立派な街のヒーローです。

きっかけはオレオくんが十字路で前後左右を確認していたことなのだとか。オレオくんが自然に行っていた素晴らしい行動に気づいた飼い主さんが、このバンダナを作ってあげました。完成してから、地域の見守りの方と通学路に立ってみることにしたといいます。

毎日登校する小学生たちに寄り添い、そっと見守るその姿はまるで頼れるお兄さんのよう。仕事熱心なオレオくん、休日出勤もするというから驚きです。かつて自分が救われた経験が、

誰かを守りたいという気持ちを芽生えさせているのかもしれません。

4年前、泥だらけで震えていた子犬は驚くほどたくましく、そして優しい存在へと成長を遂げました。保護犬の可能性を広げたオレオくんの奇跡の物語には、多くの人が胸を打たれたのでした。

こちらの投稿には「いつも見守りご苦労様です！」「カッコイイやん♡」「これからも頑張ってね」といったコメントが寄せられています。オレオくんは今日も、そしてこれからも小学生たちの安全を見守っていくことでしょう…！

街のヒーローは黄色いバンダナが目印♡

オレオくんのお仕事っぷりをご紹介！この日も登校する小学生たちを見守るため出動したオレオくん。後ろからそっと見守りながら左右の確認も怠りません。完璧な見守りには脱帽です…！

小学生たちにとっても心強く、可愛い存在のオレオくん。見守りのご褒美に(！？)おやつをもらうこともあるようで、何とも微笑ましい限り。トレードマークの黄色いバンダナをつけて任務に励むオレオくん、街の安全は守られたも同然ですね♡

TikTokアカウント「useroreomimamoritai2025」には、見守り犬オレオくんの姿が日々紹介されていますよ。カッコよくて優しい…そんなオレオくんの姿をぜひご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「useroreomimamoritai2025」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております