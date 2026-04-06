犬を連れてガソリンスタンドに寄って飼い主さん。すると、そこで出会った店員のお兄さんにわんこがメロメロになってしまい……。ふたりの微笑ましいやりとりはTikTokで反響が寄せられ、「お互い嬉しそうでほっこり」「スッゴい構って感！」「愛が溢れてる」といった声が寄せられました！

【動画：ガソリンスタンドで出会った『店員のお兄さん』が、犬に…あまりにも微笑ましい『尊いやり取り』】

ガソリンスタンドに寄ったら…

TikTokアカウント「ぼくまんぺいです（@manpeidesu）」さまは、ポメプーの「まんぺい」くんの日常が紹介されています。

まんぺいくんはある日、飼い主さんと一緒にドライブの途中でガソリンスタンドに立ち寄ったのだそう。すると、そこにはとても優しいスタッフのお兄さんが！

どうやらお兄さん、わんこの扱いになれているようで、まんぺいくんも撫でられてメロメロに♡そして、飼い主さんの方を振り返り、ドヤ顔を披露！可愛がってもらえて、よほど嬉しかったのでしょう。

飼い主さんと話し始めたお兄さんを見ると、「飼い主さんと話してばかりいないで、もっと構って！」と言うように、頭を窓の外へと乗り出しながら催促していたというまんぺいくん。

優しいお兄さんにメロメロ♡

その後も優しいスタッフのお兄さんにメロメロだったというまんぺいくん。窓から身を乗り出すように「撫でて～」と催促を繰り返し、ご満悦の様子だったとか！

その後、お仕事に戻ろうとするお兄さんを見て、一度は車の中へと引き返し、飼い主さんに視線を向けたというまんぺいくん。しかし……

「やっぱりお兄さんともっと遊びたい！」と再び窓へと戻っていったまんぺいくん。その後も仕事をするお兄さんを眺め、最後にもう一度、可愛がってもらったのでした！

ふたりの可愛いやりとりが「微笑ましい」と話題

まんぺいくんと優しいスタッフのお兄さんのやりとりは、「お互い嬉しそうでほっこり」「スッゴい構って感！」「愛が溢れてる」と多くのTikTokユーザーをほっこりさせました。

ちなみに、まんぺいくん。その後もそのガソリンスタンドに立ち寄るたびに、お兄さんの姿を探しているそうですよ！

人懐こいまんぺいくんの日常は、TikTokアカウント「ぼくまんぺいです（@manpeidesu）」さまでチェックできます。他の日の様子も気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね！

まんぺいくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぼくまんぺいです（@manpeidesu）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。