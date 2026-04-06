りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は4日と5日、ホームで「ファイティングイーグルス名古屋」と対戦し、連勝しました。

4連勝中のヴェルカ。おとといのGAME1は、序盤、一進一退の攻防となります。

ペースをつかんだのは第2クオーター、ボールを奪ってからのブラントリーの速攻や、イヒョンジュンのレイアップなど、15点を連取。

試合の主導権を握り、52-37で前半を折り返します。

後半も攻め続けたヴェルカ。

最終第4クオーターには、馬場からのパスを受けた星川がスリーポイントを決め、この日最大、29点のリードを奪います。

その後も流れを渡さなかったヴェルカ、97-83で快勝しました。

GAME2も、前日の勢いそのままに第1クオーターからエンジン全開。

序盤には、馬場からライトフット。

強烈なワンハンドダンクを叩き込み、アリーナを沸かせます。

さらにブラントリーが、豪快ダンクを披露。

さらにこの日は、まだまだ続きます。

イ・ヒョンジュンとの連係から今度は川真田。

ビッグプレーの連発で流れをつかんだヴェルカが、46-40で折り返します。

後半は一時接戦となりますが、粘る名古屋を振り切ったヴェルカが破竹の6連勝です。

これでヴェルカ史上初となるチャンピオンシップ進出までのマジックは「3」。

西地区優勝までは「9」としました。

次節は8日、ホームで「三遠ネオフェニックス」と対戦します。