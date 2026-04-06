少し残念なニュースとなりますが、ヴェルカを主力として支えてきた狩俣 昌也選手が、今シーズン限りでの現役引退を発表し、4日に会見を開きました。

（狩俣 昌也選手）

「体よりもメンタル的な部分が大きい。ファンの皆さんにシーズン中に発表したかった部分が大きい。会場に来てくれてうれしいし、そういう気持ちで今の時期に発表した」

シーズン終盤のタイミングで、引退を発表した狩俣 昌也選手 37歳。

2021年、ヴェルカのB3参入に合わせて加入したメンバーの1人です。

当時は、B1チームのレギュラーとして活躍していましたが、ヴェルカが掲げるスタジアムシティ構想や、長崎にバスケの文化を根付かせるという目標に魅力を感じ、加入を決断しました。

（狩俣 昌也選手）

「辞めるかどうかよりも、あの移籍の方が悩んだ。B2からB1に昇格するために長崎に来たので、ヴェルカの文化やカルチャーみたいなものは作れたのではないか」

B2時代の2022ー23シーズンには、スリーポイント王にも輝き、ヴェルカのB1昇格に大きく貢献。

今シーズンも49試合中41試合に出場し、精神的支柱としてもチームをけん引してきました。

（モーディ・マオールHC）

「世界中の全競技のアスリートを見ても、競争心や努力はナンバーワン。それを毎日、どの状況でもするのが彼だ。まだリタイアしていないので、シュートを決めてほしい」

狩俣選手が現役最後のシーズンで目指すのは、2016年のBリーグ発足以降、クラブとしても個人としても成し遂げていない ”日本一” です。

（狩俣 昌也選手）

「いま僕たちが日本一をつかみ取れるなら、長崎のまちに対して何か残せるのではないかと思うので、みんなで目指していきたい目標」

残りの試合も全力プレーで臨む、狩俣選手。

引退セレモニーは、来月3日のホーム最終戦後に行われる予定です。