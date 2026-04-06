2026年4月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人の世話を焼くと感謝されそう。ただし親切の押し売りはNG。
芸術が感性にいい刺激を与えるかも。舞台芸術は特に◎。
慎重になり過ぎて行動力が低下。今日は人任せになっても◎。
自分の思いが分からなくなるかも。心を落ち着かせよう。
深刻に考え過ぎると収拾がつかなくなりそう。楽観的にいこう。
プラン作りに最適な日。細部まで計画するのがポイント。
内向的になりやすい日。1人で過ごすと運気も上向きに。
小説に幸運あり。友人と本の話をするのがおすすめ。
洋服を新調する吉運日。人気運に拍車がかかり気分も最高！
外見で中身を判断されると損。春らしい服装を心掛けて。
海外関連にツキあり。思い切って個人輸入に挑戦するのも◎。
運気は大盛り上がり。目立つ発言と迅速な行動がカギに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人の世話を焼くと感謝されそう。ただし親切の押し売りはNG。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
芸術が感性にいい刺激を与えるかも。舞台芸術は特に◎。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
慎重になり過ぎて行動力が低下。今日は人任せになっても◎。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
自分の思いが分からなくなるかも。心を落ち着かせよう。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
深刻に考え過ぎると収拾がつかなくなりそう。楽観的にいこう。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
プラン作りに最適な日。細部まで計画するのがポイント。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
内向的になりやすい日。1人で過ごすと運気も上向きに。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
小説に幸運あり。友人と本の話をするのがおすすめ。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
洋服を新調する吉運日。人気運に拍車がかかり気分も最高！
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
外見で中身を判断されると損。春らしい服装を心掛けて。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
海外関連にツキあり。思い切って個人輸入に挑戦するのも◎。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は大盛り上がり。目立つ発言と迅速な行動がカギに。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)