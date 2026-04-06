スリムクラブ真栄田、妻に“隠し子”疑われたエピソードが話題！ 「レシートがここまで凶器になるとは」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。隠し子の存在を妻に疑われたエピソードを披露しました。
【写真】真栄田賢の隠し子？
コメントでは「さすがコンビ優しいなぁ。その優しさがあらぬ誤解生むとは」「で、真栄田さんの隠し子はどこにいるの？」「奥さんに愛されてますね〜」「西松屋のレシートがここまで凶器になるとは誰も予想できないって笑」「普段の行いが悪いから、奥様ド直球だったんですね」などの反響が寄せられています。
写真を見た人からは「めっちゃ可愛いんですけど」「パパさんににてますね」「目元は内間さん似ですよね」「子供の頃からヘアードネーションだなんて、内間さん、娘さんにいい経験させてらっしゃいますね」「パパへのヘアドネーションですか？」と、称賛の声などが上がりました。
(文:多町野 望)
【写真】真栄田賢の隠し子？
西松屋のレシートで「隠し子いるでしょ」と疑われる真栄田さんは、相方の内間政成さんの娘が15歳の誕生日を迎えたことで「ウチの妻の話」を思い出したと言います。「内間の娘ちゃんが3歳のお誕生日の日。僕は仕事終わりに、近くの西松屋に行き、ぬいぐるみのプレゼントを買って内間に渡しました。『喜ぶといいな』と帰宅し、家で風呂に入っていました。すると、僕の服を洗濯しようとした妻が、服のポケットに入っていた西松屋のレシートを発見し、それを握りしめ風呂場に入って来て、涙目で僕に言いました。『あなた隠し子いるでしょ』と。あれから12年。娘ちゃんの誕生日が来るたびに、『普段の行いが大切だな』と思い出します」と語りました。
「写真は私の隠し子ではなく」また同ポストには、女の子が自分の長い黒髪を手に持って見せているショットも掲載。「写真は私の隠し子ではなく、小学生時の髪を寄付する内間の娘ちゃんです」と説明しました。
写真を見た人からは「めっちゃ可愛いんですけど」「パパさんににてますね」「目元は内間さん似ですよね」「子供の頃からヘアードネーションだなんて、内間さん、娘さんにいい経験させてらっしゃいますね」「パパへのヘアドネーションですか？」と、称賛の声などが上がりました。
(文:多町野 望)