IU、『おつかれさま』からのプレッシャーは「ない」 役を体現するセリフも披露【『21世紀の大君夫人』会見】
韓国の俳優IUと、ビョン・ウソクがW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』の制作発表会見が6日、韓国で開催された。
【全身ショット】デコルテが美しい…プリンセス衣装で魅了したIU
同作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
全てを手にした平民の財閥という役についてIUは「最初はのめり込むために監督と話し合いを重ねました。感情を移入するまでに時間がかかりましたが、ある時点から、切り替わりました。華やかな印象で、財閥というよりインフルエンサー、セレブという側面も持っていますので、どこにいても目立ちます。いろんな楽しさがありました」と説明。
内容については「まず台本を読んだ時、第4話までもらったのですが、一気読みしました。私の演じるキャラクターもよかったのですが、イアン大君など、ほかのキャラクターも全て魅力的でした」と説明。続けて「後半の方で出てくるセリフですが『守るというのはこういうこと、責めに対して責めながら』というのがあります。このセリフがソン・ヒジュを表現しています」と語った。
2025年に出演したドラマ『おつかれさま』からのプレッシャーはないのかという質問に対しては「言いたくても言えないキャラクターを演じた『おつかれさま』と違って、今回は言いたいことが言えるキャラクターです。全く違う作品を選んだので、心は軽いです。作品に対するプレッシャーはありますが、『おつかれさま』とは違うタッチの作品なので、そこから来るプレッシャーはなかったです」と明かした。
会見には、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビン、イ・ヨン、パク・ジュンファ監督も登壇した。
同作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。
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同作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
内容については「まず台本を読んだ時、第4話までもらったのですが、一気読みしました。私の演じるキャラクターもよかったのですが、イアン大君など、ほかのキャラクターも全て魅力的でした」と説明。続けて「後半の方で出てくるセリフですが『守るというのはこういうこと、責めに対して責めながら』というのがあります。このセリフがソン・ヒジュを表現しています」と語った。
2025年に出演したドラマ『おつかれさま』からのプレッシャーはないのかという質問に対しては「言いたくても言えないキャラクターを演じた『おつかれさま』と違って、今回は言いたいことが言えるキャラクターです。全く違う作品を選んだので、心は軽いです。作品に対するプレッシャーはありますが、『おつかれさま』とは違うタッチの作品なので、そこから来るプレッシャーはなかったです」と明かした。
会見には、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビン、イ・ヨン、パク・ジュンファ監督も登壇した。
同作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。