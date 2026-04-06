IU、“嫌な彼氏役”だったビョン・ウソクと10年ぶりの共演「今回はとてもすてきな役でした（笑）」【『21世紀の大君夫人』会見】
韓国の俳優IUと、ビョン・ウソクがW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』の制作発表会見が6日、韓国で開催された。
【全身ショット】IU＆ビョン・ウソク、美しすぎる腕組ショット
同作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
キャラクターについてIUは「ソン・ヒジュソンは、王室制度で身分に恵まれておらず、不満を募らせている女性です。不満というキーワードが、ドラマを見たら納得できると思います。憎めない、奥行きのある人物です。台本を読んで、迷うこと無く参加を決めました」と説明。
ビョン・ウソクは「イアン大君は国民に最も愛される王子です。情熱的な野望を持ちながらも、沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っている人物です。台本を読んだときにシーンがすごくイメージしやすく、イアン大君の物語に共感できました」と出演を決めた理由についても語った。
お互いの共演についてIUは「以前も2回ほど共演しています。10年前に共演し、その時からの縁ですので、今回は、長い時間軸で演じられてすごく良かったです。演じる上で、とても助けられて、感謝しています」と感謝。
またIUは「10年前はすごく嫌な彼氏だったんですが、当時の過ちを返上するためか、今回はとてもすてきな役でした（笑）。10年ぶりにしっかり共演するチャンスを頂いたので、10年間、この日のために準備してきたかのようでした。10年間、交流はなかったですが、リラックスして演じることができました。息ぴったりでした。また10年後も共演したいです（笑）」と10年前の共演を振り返った。
会見には、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビン、イ・ヨン、パク・ジュンファ監督も登壇した。
同作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。
【全身ショット】IU＆ビョン・ウソク、美しすぎる腕組ショット
同作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。
ビョン・ウソクは「イアン大君は国民に最も愛される王子です。情熱的な野望を持ちながらも、沈黙の中で生きることを強いられ、孤独な人生を送っている人物です。台本を読んだときにシーンがすごくイメージしやすく、イアン大君の物語に共感できました」と出演を決めた理由についても語った。
お互いの共演についてIUは「以前も2回ほど共演しています。10年前に共演し、その時からの縁ですので、今回は、長い時間軸で演じられてすごく良かったです。演じる上で、とても助けられて、感謝しています」と感謝。
またIUは「10年前はすごく嫌な彼氏だったんですが、当時の過ちを返上するためか、今回はとてもすてきな役でした（笑）。10年ぶりにしっかり共演するチャンスを頂いたので、10年間、この日のために準備してきたかのようでした。10年間、交流はなかったですが、リラックスして演じることができました。息ぴったりでした。また10年後も共演したいです（笑）」と10年前の共演を振り返った。
会見には、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビン、イ・ヨン、パク・ジュンファ監督も登壇した。
同作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。