

左から：東大CASTメンバーの眞柄美咲さん、吉田葵さん、東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 教授の山東信介先生、東大CASTメンバーの横山愛子さん

BME（Bio Medical Engineering：生体医工学）分野おける技術開発や技術交流などの促進と人材の育成を目的に幅広い助成事業を展開している中谷財団は、「“見えない体の代謝”を捉える〜次世代MRIが拓く未来医療〜」をテーマに、中谷賞大賞受賞者によるセミナーを3月24日に開催した。今回のセミナーでは、第18回中谷賞大賞を受賞した、東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 教授の山東信介先生が登壇し、次世代MRIの研究内容や未来医療への展開について講演すると共に、東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST（以下、東大CAST）のメンバー3名とのトークセッションを行った。

中谷財団では、特に医工計測技術分野における技術開発の飛躍的な発展を期し、中谷賞（大賞・奨励賞）を設けて、優れた業績を挙げている研究者または独創的な研究をしている研究者を表彰している。2014年以降は、若手人材育成のため、大学院生向け奨学金や大学生の短期留学サポート、さらに裾野拡大のため、小中高校生を対象とした科学教育振興助成など、幅広い層への支援を実現している。2024年には設立40周年を迎え、助成分野をBME分野に拡げると共に、新たな表彰事業「神戸賞」を創設している。



東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 教授の山東信介先生

そして今回、第18回中谷賞大賞を受賞した東京大学の山東先生によるセミナーを開催。第1部では、「“見えない体の代謝”を捉える〜次世代MRIが拓く未来医療〜」と題し、研究内容や今後の展開などについて講演を行った。山東先生は、医療現場で広く使用されているMRIの課題である「検出感度の低さ」を解決し、MRIの潜在力である「生体内代謝を非侵襲的かつリアルタイムに可視化する」ことを実現するために、核偏極状態（従来比で数千〜数万倍の高感度化状態）を長時間保持可能な「核偏極MRI分子プローブ」を世界に先駆けて創出することに成功した。生体内代謝を計測できる同技術は、がんや慢性疾患の超早期診断や、薬効および副作用の分子レベルでの評価を可能とする次世代MRIの基盤として期待されている。

講演で山東先生は、「従来のMRIは、体の中に大量に存在する『水分子』しか計測することができず、検出感度が低いのが最大の課題だった。そこで、MRIによる検出感度を劇的に向上し、水以外の分子を計測できるようになれば、生体内代謝の計測が可能になると考えた」と、次世代MRIの開発に着手したきっかけを語る。「新たに開発した『核偏極MRI』では、MRIの数千〜数万倍の高感度化を実現することができた。しかし、短時間しか高感度化を維持できないという決定的な問題を抱えていた。このボトルネックを克服するために15年前から研究をスタートし、試行錯誤を重ねた結果、長時間保持可能な『核偏極MRI分子プローブ』を創り出すことに成功した」と、研究の過程について説明した。

「核偏極MRI分子プローブ」は、国際的にも高く評価されており、スイスEPFL、米国UCSFやNIHなどの世界的拠点と共同で脳腫瘍解析や腫瘍関連代謝に関する前臨床研究が進んでいるという。将来的に臨床応用されれば、次世代医療技術として極めて大きなインパクトを与える研究とされている。山東先生は、「核偏極MRI」がもたらす未来の医療について、「『核偏極MRI』は、体を傷つけずに『代謝』を計測することができ、病気を『形』ではなく『代謝』で捉えることが可能になる。これによって、今は原因がわからない慢性疾患や神経疾患など代謝が関係する病気の理解と治療につながると考えている。また、もっと正確な早期診断や個別化医療が実現することも見込まれる。さらに、抗がん剤の効果をより早く判断可能になることにも期待されている」との見解を示した。



左から：東大CASTメンバーの吉田葵さん、眞柄美咲さん、横山愛子さん、東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 教授の山東信介先生

セミナーの第2部では、東大CASTメンバーの吉田葵さん、眞柄美咲さん、横山愛子さんの3名と山東先生によるトークセッションが行われた。東大CASTは、科学の面白さを多くの人に伝えるべく、子ども向けの実験教室やサイエンスショーなどを企画している学生サークル。トークセッションでは、東大CASTメンバーから山東先生に聞きたいことをトークテーマとして設定し、「この研究が将来の医療にどのような影響を及ぼすのか」、「学生時代の研究」、「留学」、「いまの学生に勧めたいこと」などについてトークを展開した。



東大CASTメンバーの吉田葵さん

トークセッションの中で吉田さんが、「学生時代にやっておいた方がいいと思うこと」を聞くと、山東先生は、「学生時代は、ある程度失敗しても許されるので、いろいろなことにチャレンジしてほしい。例えば、留学して得られるものがなかったとしても、そのことが経験として記憶に残る。何をやるかは人それぞれだと思うが、自分が面白いと思うこと、今目の前にあることを一生懸命やっていってほしい」と、失敗を恐れずにトライして学ぶことが大切と教えてくれた。



東大CASTメンバーの眞柄美咲さん

眞柄さんは、「普段科学に触れていない人や子どもたちに、科学の面白さを伝えるためにはどうしたらよいのか」と質問。これに山東先生は、「科学は伝えるのがすごく難しい分野だと思う。例えば、音楽ならば聴けば良さが伝わるし、料理ならば食べれば直感的に美味しさがわかる。科学は、研究背景を知らないと、なかなか面白さが伝わらない。それだけに、私が心がけているのは、自分自身がその研究を一番面白いと思うこと。そして、何が面白いのかを相手に伝えるようにしている。面白さが伝われば、あとは相手がどんどん学んでくれる」と回答した。



東大CASTメンバーの横山愛子さん

横山さんは、「研究者に興味はあるが、本当にやっていけるのか不安を感じることもある。研究者に向いている性格やタイプがあったら教えてほしい」と、山東先生に問いかけると、「研究者にもいろいろなパターンがあるが、私のように新しいものを発見する研究者は、夢や理想を追い求める人や楽観的でポジティブな性格が向いていると感じる。今回の研究も最初に発表したときは、ほとんど興味を持ってもらえなかった。それでもやりぬけたのは、楽観さがあったからだと思う。一方で、地球の謎を探るなど追求型の研究者は、理論立てて着実に進めていける人が向いている。ぜひ、自分の性格や個性に合った研究を見つけてほしい」とアドバイスした。



東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 教授の山東信介先生

最後に山東先生は、「今回の研究は、すごく壮大なことを思い浮かべて取り組んでいたわけではなく、目の前で起こったことに対して、日々一生懸命取り組んでいたら、いつの間にか結果が出ていた。これから研究者になろうと決意している人や、迷っている人もいると思うが、とにかく目の前のことを一生懸命やることが、将来の面白い研究につながっていくので、ぜひ楽しく前向きに頑張ってほしい」と、未来を担う若い世代に向けてメッセージを送った。

中谷財団＝https://www.nakatani-foundation.jp/