ディスカウント店「ドン・キホーテ」を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＰＰＩＨ）は６日、首都圏を中心にスーパーマーケットなどを展開するオリンピックグループを買収すると発表した。

スーパーは食品を強化した新業態の店舗などに転換し、店舗網を強化する。

取得額は非公表で、買収は株式交換により実施し、完全子会社化は７月１日の予定。オリンピックグループは、スーパーのほか、ペット商品やゴルフ用品の専門店などを約１２０店舗展開し、そのうちスーパーは約８０店舗に上る。ＰＰＩＨの傘下となった後、スーパーについてはドン・キホーテのほか、ＰＰＩＨが新たに展開する食品販売が主体の新業態「ロビン・フッド」に転換する。

ＰＰＩＨは２０３５年６月までに、ドン・キホーテやロビン・フッドなどを計約３４０店出店する計画だ。オリンピックグループの店舗は３分の２が都内にあり、競合が限定的で店舗網の拡大に寄与すると判断した。

オリンピックグループが強みとする非食品事業の分野で、商品調達のノウハウを共有することによる相乗効果も期待する。非食品の店舗運営方針などは８月に発表する。